Gli avvistamenti Ufo di cui parla la famosa showgirl: “C’erano i classici dischi volanti”

Incanta tutti da anni con la sua bellezza: non tutti però conoscono gli incredibili episodi legati agli Ufo capitati alla showgirl.

I racconti sugli Ufo, per quanto surreali, sono da sempre molto affascinanti: tutti noi abbiamo ascoltato almeno una volta qualcuno affermare o ipotizzare di averne avvistato uno e l’argomento è sempre appassionante nonostante susciti scetticismo.

Se poi a parlarne è un volto noto della tv, il tema desta ancora più interesse: è il caso della famosissima showgirl che, intervistata da Il Fatto Quotidiano, ha raccontato un episodio davvero pazzesco riguardante proprio i leggendari dischi volanti.

Ma di chi stiamo parlando? Quando lo scoprirete resterete davvero di stucco!

Ufo, il racconto della showgirl lascia senza parole: è successo quando era piccola

La showgirl di cui parliamo è la bellissima Anna Falchi, amatissima da pubblico fin dagli albori della sua carriera iniziata a fine anni ’80.

Nata da madre finlandese e padre italiano, la Falchi ha avuto grande successo in concorsi di bellezza, come attrice di film e in vari programmi tv.

Quello che nessuno si sarebbe mai aspettato è sentirla raccontare di un paio di episodi davvero incredibili che riguardano gli Ufo! Ebbene sì, in passato la bella Anna raccontò a Il Fatto Quotidiano di averne visti ben due quando aveva solo 10 anni:“Una volta l’abbiamo visto solo volare, un’altra era parcheggiato nel campo davanti a casa, alle sei del mattino. Quando siamo andati a guardare c’erano i classici segni . Erano proprio dei classici dischi volanti. Però cerco di razionalizzare, osservo che di recente hanno fatto delle foto satellitare in cui si vede, in una base della Nasa, qualcosa che assomiglia a un disco volante. Forse sono solo velivoli sperimentali”.

Pazzesco, vero? E a voi è mai capitata un’esperienza simile?