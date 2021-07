Non tutti conoscono questo retroscena sulla sua carriera: spunta il dettaglio che riguarda la vita di Beppe Vessicchio, ecco di che si tratta!

Beppe Vessicchio è un nome molto conosciuto in Italia. E’ noto soprattutto per le sue numerosissime presenze al Festival di Sanremo come direttore d’orchestra e come insegnante di musica ad Amici di Maria de Filippi. Il noto Beppe Vessicchio nasconde però, dietro la sua illustre carriera nel mondo della musica, un’ampia parentesi della sua vita dedicata alla comicità. Non tutti conoscono questo retroscena: era il 1975 quando Beppe esordiva in un gruppo comico, un trio di attori comici e cabarettisti napoletani. Lui suonava chitarra e pianoforte. Vi sveliamo ogni dettaglio!

Beppe Vessicchio, non tutti lo sanno: retroscena 'choc', nessuno l'avrebbe immaginato

Non tutti conoscono la vita di Beppe Vessicchio prima che diventasse uno dei direttori d’orchestra più acclamati d’Italia. Parallelamente al suo debutto nel mondo della musica, precisamente nel 1975, entrò a far parte dei Trettrè, un trio di attori comici e cabarettisti napoletani. Il suo ruolo era vicino la chitarra ed il pianoforte!

I suoi compagni in questa avventura ‘comica’ erano Edoardo Romano e Mirko Setaro! Beppe Vessicchio però, alcuni anni dopo, decise di proseguire a tempo pieno la sua carriera da musicista e lasciò dunque il gruppo.

Nessuno conosceva questo retroscena sulla vita di Giuseppe Vessicchio, il celebre direttore d’Orchestra amato e seguito da tutti gli italiani!

Purtroppo, non abbiamo immagini che ritraggono il famoso Beppe nel trio: neanche sui social il direttore d’Orchestra ha condiviso qualche immagine inedita con i suoi fan. Il musicista però su Instagram si diverte a pubblicare i suoi lavori oggi e qualche foto della sua vita quotidiana!

