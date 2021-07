Questa sera Rai 3 riproporrà un vero e proprio colossal del genere: “Braveheart”, il dettaglio che pochi conoscono, lo avresti mai immaginato?

Nel 1995 “Braveheart” conquistò il pubblico diventando un vero e proprio colossal del genere. Il protagonista, Mel Gibson, veste i panni di William Wallace, un patriota coraggioso e dal cuore puro pronto a lottare fino alla morte. Un cast spettacolare, location da lasciare senza fiato e una colonna sonora d’eccezione per una pellicola che rimane, ancora oggi, amatissima e indimenticabile. Questa sera Rai 3 ci riproporrà la visione e, di certo, molti non vedono l’ora di ammirare ancora questo capolavoro. C’è però un dettaglio, un retroscena, che riguarda “Braveheart” e che molti non conoscono: lo avresti mai immaginato? Scopriamo insieme di che si tratta!

Il dettaglio che pochi conoscono su “Braveheart”: lo avresti mai immaginato?

Passione, coraggio, battaglie: la pellicola non risparmia immense emozioni. E come dimenticare il discorso sulla libertà del protagonista che ancora oggi riesce a scaldare i cuori? Ebbene, forse non molti lo sanno, ma in questo amatissimo film c’è un pizzico di “Italia”. Sì, avete capito bene, scopriamo di che si tratta.

Cosa intendiamo? Ve lo spieghiamo subito. Tutti ricorderanno la spada di William Wallace e la sua maestria nel utilizzarla. Quello che però nessuno immagina è che proprio quella spada è stata realizzata da un fabbro italiano. Non è uno scherzo! Si tratta, secondo quanto di apprende da “Fanpage”, di Fulvio De Tin, un artista di fama internazionale che ha lavorato insieme ad un maestro d’armi inglese alla realizzazione dell’arma del protagonista. Un retroscena davvero incredibile, soprattutto visto il successo straordinario di questa indimenticabile e amatissima pellicola! Lo avresti mai immaginato? Di certo, conoscendo questo emozionante particolare, rivedere “Braveheart” avrà tutto un altro sapore, non trovate anche voi? Non ci resta che attendere la messa in onda di stasera e tornare a commuoverci ancora con questo magnifico film!