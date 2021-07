La celebre star è convolata a nozze: l’annuncio è letteralmente a sorpresa, nessuno sapeva niente! Non ci crederete mai!

Una notizia letteralmente a sorpresa, vi assicuriamo. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto impazzire di gioia tutto il suo pubblico. Di che cosa parliamo esattamente? La risposta è piuttosto semplice: la famosissima ed amatissima star è convolata a nozze. Avete letto proprio bene, si! La cantante si è sposata! Una notizia davvero fantastica, ve l’abbiamo detto! E che, soprattutto, ha sorpreso tutti. Sembrerebbe, infatti, che nessuno sapesse delle nozze imminenti.‘Mr and Mrs Jones”, scrive la cantante a corredo di questo scatto che la ritrae in compagnia di suo marito!

È proprio attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram che la celebre star ha annunciato di essersi sposata. Una sorpresa fantastica, quindi! E che, com’è giusto che sia, ha fatto impazzire di gioia tutti. Di chi parliamo? Ci penseremo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli. Vi anticipiamo, però, si tratta di una cantante famosissima, nonché membro di un gruppo musicale di successo. Scopriamolo!

La celebre star è convolata a nozze: che sorpresa pazzesca, clamoroso

È proprio attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale che la cantante non ha affatto potuto fare a meno di svelare ai suoi sostenitori di essere convolata a nozze. Stiamo parlando della bellissima Emma Bunton. Si, è proprio lei: la simpaticissima e bravissima cantante delle ‘Spice Girls’. Davvero dimenticarla, vero? Ebbene: è proprio lei che, alcune ora fa, ha annunciato di essersi sposata con il suo compagno.

La notizia, come dicevamo precedentemente, ha sorpresa davvero tutti. Anche perché, a quanto pare, sembrerebbe proprio che nessuno sapesse delle nozze imminenti di Emma con il suo compagno. Inutile a dirvi, però, che la foto, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto impazzire di gioia tutti i suoi sostenitori. A corredo del post, infatti, sono giunti tantissimi commenti di congratulazioni ed auguri.

Così come tutti gli ammiratori di Emma Bunton, anche noi ci aggiungiamo a tutti i messaggi ricevuti. Tantissimi auguri alla splendida coppia!