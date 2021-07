Il dramma di Jovanotti: ci ha scritto una canzone, ma forse non basterà tutta la musica per esprimere il suo dolore: il retroscena che non tutti conoscono.

È una delle voci più amate del nostro panorama musicale. Le sue canzoni hanno fatto ballare, cantare ed emozionare intere generazioni. Parliamo di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Successi innumerevoli per il cantautore, che siamo abituati a vedere col sorriso. Ma forse non tutti sanno che la sua vita è segnata da una perdita dolorosissima.

LEGGI ANCHE —->Jovanotti, chi è la moglie Francesca Valiani: età e cosa fa nella vita

Era il 2007 quando un incidente aereo gli portò via una delle persone a lui più care. Uno dei brani più belli del cantautore è dedicato a lui.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Jovanotti, il lutto che ha segnato la sua vita: un dramma che non tutti conoscono

Era settembre del 2007 quando un aereo è precipitato a Latina, a causa del forte vento. A perdere la vita furono il pilota e l’istruttore, presenti sull’ultraleggero al momento dell’incidente. L’istruttore di volo era Umberto Cherubini, 45 anni, fratello di Lorenzo Cherubini, conosciuto come Jovanotti. Era un istruttore di volo professionista alla scuola Touchandgo, in provincia di Roma. Un incidente terribile, che non lasciò scampo alle povere vittime: i due erano intenti a fare un volo di prova sull’aereo, che sarebbe stato successivamente venduto.

Al fratello scomparso tragicamente, qualche mese dopo Jovanotti ha dedicato una delle sue canzoni più profonde, Fango, contenuta nell’album Safari, uscito nel 2008. Anche il concerto tenuto dal cantautore qualche anno fa a Linate, luogo dove in fratello ha coltivato per anni la sua passione, è stato dedicato a Umberto.

Oltre a Umberto, Jovanotti ha due fratelli, Anna e Bernardo. Quest’ultimo è un attore: l’abbiamo visto in diversi film come Panarea, ma si è fatto conoscere dal pubblico anche partecipando come concorrente a L’eredità, su Rai Uno, nel 2020.