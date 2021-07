In una sua recente intervista, Fabio Caressa si è lasciato a delle parole che hanno spiazzato davvero tutti: non ci saremmo mai aspettata una notizia del genere.

È uno dei più grandi commentatori sportivi di sempre, Fabio Caressa. Volto noto, famoso, amato ed apprezzato di Sky, il simpaticissimo Caressa vanta di un successo davvero impressionante. Quanti di voi hanno seguito una sua telecronaca e ne sono rimasti completamente incantati? Decisamente tantissimi, ne siamo certi! E, d’altra parte, non si può affatto darvi torto. Sempre preciso e giusto in tutti i commenti che da durante le sue dirette, il buon Fabio ha la ‘dote’ di conquistare davvero tutti. E ce ne ha dato ampia testimonianza proprio nel corso di questi ultimi Europei.

A distanza di qualche giorno dalla finale degli Europei, Fabio Caressa si è ampiamente raccontato in una lunghissima intervista a Fanpage. Ed è proprio in questa occasione che, molto probabilmente per la prima volta, si è lasciato andare a delle parole che hanno spiazzato tutti. Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, non ce lo saremmo mai aspettati.

Fabio Caressa spiazza tutti: le sue parole sono inaspettati, cos’è successo

Una vera e propria lunga e piacevolissima intervista, quella a cui, a distanza di pochissimi giorni dalla finale degli Europei, Fabio Caressa si è lasciato andare a Fanpage. È proprio in quest’occasione che il famosissimo ed amatissima telecronista sportivo ha parlato davvero di tutto. A partire dalla sua immensa carriera fino alle piccole modifiche che, a partire dalla prossima stagione calcistica, verranno apportate a Sky, il buon Caressa non ha perso occasione di raccontarsi senza troppi peli sulla lingua. Non lo ha fatto nemmeno quando ha toccato l’argomento riguardante il suo futuro.

Cosa accadrà nei prossimi mesi, quindi? Nel corso dell’ultima partita degli Europei, Fabio Caressa si è mostrato in lacrime con Beppe Bergomi: sarà un segnale di un addio? Al momento, a quanto pare, no. Però, a tal proposito, il telecronista ha detto: “Mi prendo un po’ di tempo per stare in vacanza, continuerò sicuramente il mio rapporto con Sky, non mi sento di dire che continuerò a fare telecronache per sempre, né che mi fermerò adesso”.

Insomma, le sue parole sono davvero molto chiare. E, senza alcun dubbio, spiazzano davvero tutti. Nulla è detto, è vero! Però, re del genere noi li vorremmo sempre al loro posto. Cosa ne pensate?