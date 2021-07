Gianluigi Donnarumma, clamoroso gesto dopo la vittoria agli Europei: avete visto cosa ha fatto? Resterete a bocca aperta.

È passata quasi una settimana ma l’emozione è ancora via, fortissima. Domenica, 11 luglio 2021, sarà una data che ogni italiano non dimenticherà mai. Non la dimenticherà neanche Gianluigi Donnarumma, che a soli 22 anni è salito sul tetto di Europa, facendo urlare di gioia tutta la nostra nazione. Il nuovo portiere del PSG è stato uno dei migliori azzurri in questi Europei, regalando all’Italia la vittoria finale col rigore parato all’inglese Bukayo Saka.

E, proprio pochi giorni dopo il trionfo a Wembley, il portiere originario di Castellammare di Stabia ha fatto qualcosa di veramente incredibile. Un gesto che non è passato inosservato. Scopriamo cosa è successo!

Gianluigi Donnarumma, il gesto dopo la vittoria agli Europei non passa inosservato: emozioni indelebili

Un’emozione indelebile per Gigio Donnarumma. Un’emozione che il campione ha voluto tatuarsi sulla pelle! Nelle scorse ore, attraverso il suo canale ufficiale di Instagram, il portiere della Nazionale Italiana ha mostrato il suo nuovo tatuaggio. La coppa che ha alzato al cielo domenica sera è anche sul suo avambraccio sinistro, per sempre: sotto il trofeo, la data che sarà impressa nei ricordi di ogni italiano, 11 luglio 2021.

Un gesto importante, quello di Donnarumma, che è stato uno dei protagonisti assoluti di Euro 2020, portando l’Italia fino alla vittoria grazie alle sue parate. La più importante di tutte, quella sul rigore del giovane Saka, centrocampista dell’Arsenal e dell’Inghilterra.

E dopo il trionfo all’Europeo, per Donnarumma inizia l’avventura francese: due giorni fa il Paris Saint Germain ha ufficializzato l’acquisto del portiere campano, che ha firmato un contratto che lo legherà fino al 2026 alla società parigina. Una cessione che ha fatto abbastanza discutere, creando malumore tra i tifosi del Milan, l’ex squadra del portiere. Che col nuovo club guadagnerà 12 milioni di euro netti a stagione.