Maria De Filippi, brutto colpo per suo figlio Gabriele subito dopo il lockdown: soltanto adesso l’ha rivelato, difficile da mandare giù.

In attesa di una nuova e sorprendente stagione televisiva, Maria De Filippi si sta godendo le sue meritate vacanze estive. Come da diversi anni a questa parte, anche questo è stato un anno piuttosto impegnativo e ricco di successi, ed è proprio per questo motivo che la conduttrice sta ricaricando le pile per delle novità davvero clamorose. Ed è stata proprio la diretta interessata a svelare ogni cosa nel minimo dettaglio nel corso di una sua recentissima intervista al settimanale ‘Oggi’. È proprio al famosissimo giornale che la De Filippi ha toccato diversi argomenti. A partire, quindi, dalla pandemia, che le ha dato la possibilità di lavorare ancora più con entusiasmo ai suoi vecchi programmi. Fino al nuovo incarico affidato a Maurizio Costanzo. Ma non solo.

Nel corso di questa sua lunghissima intervista, Maria De Filippi ha fatto anche riferimento a suo figlio Gabriele. Ed ha anche raccontato cosa gli è successo subito dopo il lockdown. “Ha preso una brutta batosta”, ha detto la regina di Mediaset sulle pagine del giornale. Cos’è successo?

Maria De Filippi, brutto colpo per suo figlio Gabriele: è successo a causa del lockdown

È proprio nel corso di una sua recentissima intervista al settimanale ‘Oggi’ che Maria De Filippi si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. Oltre che parlare della pandemia da Coronavirus e di cosa pensa del nuovo incarico affidato suo marito, la regina di Mediaset non ha affatto potuto fare a meno di parlare anche di suo figlio Gabriele. E, soprattutto, di cosa gli sta capitando in questo ultimo periodo. “Ha preso una brutta batosta”, ha detto la De Filippi sul giovane Gabriele. A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è successo?

“Come per molti ragazzi, il lockdown è stato fatale”, ha detto Maria De Filippi. Svelando, molto probabilmente per la prima volta, che suo figlio Gabriele è diventato nuovamente single. La sua relazione, come ricorderete, sembrava stesse procedendo alla grande. Ed anche mamma Maria era più che entusiasta. A quanto pare, però, qualcosa non deve essere andato per il verso giusto. “La convivenza forzata ha fatto saltare tanti equilibri”, ha detto ancora.

Un momento difficile, senza alcun dubbio. Eppure, come rivelato dalla diretta interessata, sembrerebbe che adesso il giovane Gabriele stia bene. “Ha preso una bella batosta, ma ora lo vedo bene”, ha concluso.