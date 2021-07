Michelle Hunziker, retroscena incredibile su Trussardi: “Ero convinta lo fosse”

La conduttrice Michelle Hunziker rivela un retroscena incredibile su Tomaso Trussardi: “Ero convinta lo fosse”

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate dai telespettatori italiani. La donna è nata a Sorengo, in Svizzera, e si è trasferita in Italia nel 1994 all’età di 17 anni. Nel nostro paese viene selezionata alla Riccardo Gay con la quale inizia a sfilare per firme importanti della moda. Nell’estate del 1995 conosce il cantante Eros Ramazzotti durante un concerto a Milano. I due si sposano il 24 aprile 1998 ed hanno una figlia, Aurora Sophie, nata il 5 dicembre 1996.

Dopo il matrimonio con Eros, viene notata da alcuni produttori e debutta nella televisione italiana. La Hunziker raggiunge l’apice del successo grazie al programma Colpo di fulmine, in onda su Italia 1. In seguito conduce Zelig, Scherzi a parte, Paperissima e soprattutto Striscia la notizia. Nella seconda metà degli anni duemila debutta come attrice, partecipando ad alcuni cinepanettoni al fianco di Christian De Sica, oltre che alla sit-com televisiva Love Bugs.

LEGGI ANCHE: Michelle Hunziker, splendida notizia: è appena arrivata la conferma

Michelle Hunziker, retroscena incredibile su Trussardi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tra le coppie più belle del mondo dello spettacolo. Dopo essere stata legata da giovane a Marco Predolin e poi ad Eros Ramazzotti, la Hunziker ha ritrovato il sorriso con il ricco imprenditore. I due si sono fidanzati ufficialmente nel 2011. Tomaso Trussardi è figlio di Nicola, fondatore dell’omonima casa di moda. I due sono genitori di due splendidi bambini: Sole, nata nel 2013, e Celeste, nata nel 2015. La coppia si è sposata il 10 ottobre del 2014 a Bergamo, al Palazzo della Ragione. La loro storia d’amore procede a gonfie vele.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)



La Hunziker, però, ha rivelato un retroscena incredibile su Trussardi. L’uomo, infatti, è molto timido e riservato e faceva addirittura fatica a farsi avanti. Pare che l’uomo esitava persino a baciarla, tant’è che, come ha raccontato la stessa Michelle, la figlia Aurora le avrebbe detto: “Mamma arrenditi. O vuole una migliore amica o è gay”.