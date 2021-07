Sorgerà in onore della grande artista, regina della televisione italiana, Raffaella Carrà: ora è ufficiale, questa è una magnifica notizia.

Sono passati diversi giorni ormai da quel tragico giorno. Lo scorso 5 luglio 2021 è passata a miglior vita Raffaella Carrà, la regina della televisione italiana. Lottava contro una malattia da tempo ma nessuno era a conoscenza di questo particolare: la ferita che ha lasciato la cantante e ballerina è ancora aperta e difficilmente si sanerà. Tutto il mondo ha pianto la sua scomparsa ed in suo onore, in una città in particolare, hanno deciso di omaggiarla con un gesto davvero incredibile.

Raffaella Carrà, ora è ufficiale: sorgerà in onore della grande artista italiana

La musica di Raffaella Carrà ha ispirato tantissime generazioni, è arrivata in tutto il mondo: è stata la prima donna, figura pubblica, a parlare di libertà sessuale. In particolare, in Spagna divenne una vera e propria divinità, soprattutto quando vi era il regime franchista. Nella penisola iberica Raffaella Carrà è una star e dunque la sua scomparsa ha scosso tutti, proprio come è accaduto in Italia.

A Madrid per omaggiare la regina della televisione, la cantante che si è impegnata in molte cause sociali, sorgerà una piazza che porterà il suo nome. Fra i numeri civici 43 e 45 della Calle Fuencarral, sorgerà la prima Plaza Raffaella Carrà. Le istituzioni di Madrid, leggiamo su Fanpage, hanno approvato la proposta del gruppo Mas Madrid con PSOE e i Ciudadanos PP. La Plaza Raffaella Carrà sorgerà nella strada centrale della capitale spagnola che si trova tra il quartiere Malasana e Justicia: è una piazza ricca di bar e negozi, da molti è conosciuta come Plaza del Olivo. Da lassù, Raffaella sorriderà senza dubbio nel vedere una Piazza che porta il suo nome, a Madrid.