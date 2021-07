Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga si sono lasciati a delle confessioni davvero ‘intime’: le loro parole lasciano tutti di stucco, cos’è successo.

Si sono conosciuti nella casa del GF Vip e da quel momento non si sono mai più lasciati. Stiamo parlando proprio di loro: Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga. Protagonisti indiscussi della quinta edizione del famosissimo reality di Canale 5, proprio recentemente, la coppia si è lasciata andare ad un’intervista piuttosto ‘particolare’. È proprio sulle pagine del settimanale ‘Chi’, infatti, che i due piccioncini si sono ampiamente raccontati e svelati. E, molto probabilmente come mai prima d’ora, hanno rivelato delle confessioni piuttosto ‘intime’.

Leggi anche –> Il dramma di Rosalinda Cannavò: “Temo possa accadermi qualcosa”, il racconto arriva solo ora

Amatissimi e seguitissimi soprattutto sui rispettivi canali social, Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga continuano alla grande la loro storia d’amore. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo. Ce ne danno ampia conferma e testimonianza queste parole a cui si sono lasciati andare sul giornale ‘Chi’. A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è successo? Di che cosa parliamo esattamente? Siete pronti a scoprirlo? Vi accontentiamo subito!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga, confessioni ‘intime’: incredibile, chi l’avrebbe detto

La storia d’amore tra Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga, nonostante siano passati mesi dalla fine del Grande Fratello Vip, sembrerebbe procedere davvero alla grande. Non soltanto, badate bene, ce lo testimoniano le rispettive dediche che si scambiano sui rispettivi canali social o i momenti insieme che non perdono occasione di poter condividere con il loro pubblico, ma anche queste parole rivelate nel corso di una loro recentissima intervista al settimanale ‘Chi’. È proprio sulle pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini, colui che li ha visti nascere come coppia, che i due piccioncini si sono lasciati andare a delle confessioni piuttosto ‘intime’.

Leggi anche –> Rosalinda Cannavò, “Questa ero io quando ho pensato di farla finita”: le immagini del periodo buio dell’attrice

“Rosy mi seduce con lo sguardo, potrebbe avere anche il pigiama della nonna che mi farebbe s***o lo stesso”, ha detto Andrea Zenga alla rivista. Ma non è affatto finita qui. A rendere ancora più chiaro il concetto, è stata proprio la bellissima attrice siciliana: “I trentacinque mq di casa di Andrea li abbiamo sfruttati tutti, in ogni senso”.

Insomma, sembrerebbe proprio che la passione tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò non manchi affatto. Cosa ne pensate?