Sonia Bruganelli a letto: quel ‘dettaglio’ non sfugge, la replica e da applausi

Sonia Bruganelli ha condiviso una foto mentre è a letto: c’è un dettaglio che non sfugge, ma la sua replica è da applausi.

È lei la nuova opinionista del Gf vip, Sonia Bruganelli. Appurato che Pupo ed antonella Elia non prenderanno parte alla sesta edizione del reality, Alfonso signorini e il suo magnifico staff hanno pensato bene di rimpiazzarli con due nomi davvero di eccezioni. Il primo, lo sappiamo benissimo, è Adriana Volpe, volto storico ed amatissimo della televisione italiana ed ex concorrente della scorsa edizione del medesimo reality. Il secondo, invece, è proprio Sonia Bruganelli. Diteci la verità, non potevano scegliere di meglio, vero?

In attesa, pero, di poterla vedere sul piccolo schermo insieme alla Volpe ed Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli non perde occasione di poter comunicare con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, con un selfie che la ritrae a letto poco prima di concedersi un po’ di relax, la Bruganelli ha catturato l’attenzione per in particolare dettaglio! Quale? Scopriamolo!

Sonia Bruganelli, quel dettaglio non sfugge: la replica è da applausi

È attivissima sul suo canale social ufficiale, Sonia Bruganelli. E, spesso e volentieri, non perde mai occasione di poter comunicare ed interagire con i suoi sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, quando ha ‘presentato’ al suo pubblico la sua mamma, bellissima quanto lei. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Dopo una giornata stancante, la bella Bruganelli si è mostrata a letto poco prima di rilassarsi un po’. E non ha potuto fare a meno di scattarsi un selfie. Risultato? Ovviamente: boom di likes. C’è, però, un dettaglio che non è assolutamente passato inosservato. E che, prontamente, è stato sottolineato. Di che cosa parliamo esattamente? Procediamo con ordine.

Ecco la foto condivisa da Sonia Bruganelli sul suo canale social ufficiale!

È proprio questo la foto che ha pubblicato Sonia Bruganelli. E che, come dicevamo, ha catturato l’attenzione di un suo utente. Perché? Eccolo il botta e risposta:

Avevate notato quel ‘dettaglio’? Però, c’è da ammetterlo: la risposta di Sonia è stata davvero da applausi!