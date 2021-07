Sapete che lavoro fa la sorella di Arisa? Si chiama Sabrina Pippa e la somiglianza tra le due è impressionante: vi parliamo di lei!

Arisa è ormai una delle voci più amate d’Italia. Ad aver conquistato gli italiani non solo il suo timbro meraviglioso ma anche la sua dolcezza, la sua simpatia. L’insegnante di canto ad Amici ha scelto il nome d’arte ‘Arisa’ per coinvolgere nella sua carriera da cantante anche la sua famiglia: questo nome è l’acronimo dei componenti del suo nucleo familiare! La S sta per Sabrina, la sua sorella minore. Sono molto legate le due donne e la somiglianza è davvero impressionante. Sabrina Pippa è lontana dal mondo dello spettacolo: sapete che lavoro fa? Vi parliamo di lei.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Arisa, che lavoro fa sua sorella? Difficile da immaginare, non ci avreste mai pensato

Sabrina Pippa è la sorella minore di Rosalba, meglio conosciuta come Arisa. L’estro creativo è di famiglia ma Sabrina non lavora nel mondo dello spettacolo: sapete che lavoro fa? Si occupa di arte, è una visual designer e junior graphic designer. Dal 2018 lavora per la Neni Studio di Berlino, un’azienda che si occupa di strategia della comunicazione visiva e sviluppa contenuti per i social media.

Leggi anche Arisa incanta tutti: boom di likes per lei, spunta il commento inaspettato di Rudy Zerbi

La sorella di Arisa è presente su Instagram ma a differenza della cantante, mostra poche foto di sé. Sul suo profilo vediamo molte immagini d’arte contemporanea e concettuale: una cosa però è evidente agli occhi di tutti. Nelle poche foto in cui si mostra tutti hanno notato la clamorosa somiglianza. Rosalba e Sabrina si somigliano davvero tantissimo!

Ecco un post pubblicato su Instagram, notate la somiglianza? E’ incredibile!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duæ (@sabrina.pippa)

Leggi anche Arisa, spunta la foto da piccolissima: mai vista prima d’ora, che tenerezza!