Uomini e Donne, impossibile dimenticarla: sono passati sette anni, oggi l’ex corteggiatrice è proprio così

Sette anni fa approdò a Uomini e Donne e l’ex tronista Luca Viganò alla fine la scelse: vedere l’ex corteggiatrice oggi vi sbalordirà!

La sua personalità frizzantina è il lato di lei che l’ha resa indimenticabile tra i volti che hanno fatto la storia di Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice partecipò all’edizione 2013/2014 del celebre dating show di Canale 5 e ancora adesso la ricordano in tantissimi.

Fu la scelta dell’ex tronista Luca Viganò: i due erano molto presi l’uno dall’altra, ma la loro storia naufragò poco dopo l’uscita dal programma. A dividerli la distanza geografica che rese il rapporto difficile da vivere appieno.

Inutile precisare che parliamo di Luce Barucchi, ricordate? Non la vediamo in tv da un bel po’, ma vi assicuriamo che resterete molto sorpresi nel vedere com’è oggi.

Luce Barucchi di Uomini e Donne: come si mostra oggi l’ex corteggiatrice dopo ben sette anni

In un primo momento, in un’intervista al settimanale Cronaca rosa, la Barucchi spiegò: “Credevo fosse più facile, ma io ho un bambino e lui di lavori ne fa addirittura tre. Sono andata da lui ma poi la storia è diventata telefonica ed è proprio ciò che non volevo”.

Luce aggiunse di essere rimasta in ottimi rapporti con l’ex tronista: “Purtroppo complicità e sintonia non sono bastate: io ho continuato a fare le cose che facevo prima, l’unica cosa diversa era il tempo che trascorrevamo al telefono. Che risate! E ancora oggi lo sento”.

Tempo dopo, però, stanca delle critiche ricevute da alcuni su come fossero andate le cose, decise di esporre la sua versione dei fatti. Al programma radiofonico “Non succederà più”, raccontò a Giada Di Miceli: “Ho omesso alcune cose perché, secondo me, i panni sporchi andrebbero lavati in casa mentre a quanto pare c’è chi li preferisce stesi davanti a tutti. Io sono passata da quella cattiva che l’ha lasciato, e lui da quello che mi ha sempre e comunque difeso”.

La bella e simpatica Luce è ancora oggi seguitissima su Instagram dove ha quasi 90 mila follower. Ciò che lascia di stucco è che sia rimasta praticamente uguale a quando la vedevamo corteggiare Viganò.

