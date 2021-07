Alessandro Borghese, il delicato ‘retroscena’ su suo figlio Gabriel: toccante rivelazione

Alessandro Borghese, non tutti lo sanno: il delicato ‘retroscena’ su suo figlio Gabriel.

Alessandro Borghese è uno chef e conduttore televisivo, ha iniziato a muovere i primi passi in questo ambito quando era giovanissimo. Dopo il diploma, si è imbarcato sulle navi da crociera, dove, per ben tre anni, ha lavorato come cuoco. Soltanto successivamente, lavorerà a Parigi, Londra e San Francisco.

Il suo primo ristorante In Italia, l’ha aperto esattamente nel 2017. Ad oggi, è famosissimo e soprattutto amatissimo. Della sua carriera conosciamo praticamente tutto, ma cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Lo chef è sposato con Wilma Oliviero, e dalla loro unione sono nate due bambine, Alexandra e Arizona. Ma, Alessandro, ha scoperto da qualche anno di avere un figlio, nato nel 2006, tre anni prima delle nozze con Wilma. Borghese è entrato nei dettagli: vediamo insieme cosa ha raccontato.

Alessandro Borghese, il delicato ‘retroscena’ su suo figlio Gabriel: cosa ha confessato

Amatissimo chef e conduttore televisivo, Alessandro Borghese è molto popolare. Dai piccoli passi fino ai grandi traguardi, il percorso è stato tutto in salita. Come anticipato, conosciamo praticamente tutto della sua carriera professionale, ma della sua vita privata, cosa sappiamo?

Lo chef è sposato con Wilma Oliviero e dalla loro unione sono nate due bambine. Però, qualche anno fa, Borghese, ha saputo qualcosa che sicuramente non si aspettava. Ha scoperto di avere un figlio, nato nel 2006, prima del matrimonio con sua moglie. “Prima di sposarmi non ero mai stato fidanzato-dice il cuoco-Diciamo che ero un po’ ‘sportivo’. Solo di recente sono venuto a conoscenza del bambino”.

In un’intervista di qualche anno fa, a La Repubblica, Alessandro ha rivelato di non averlo mai incontrato, e di non averlo mai visto in foto, ma di occuparsi di lui dal punto di vista legale. Queste le sue parole che, come abbiamo detto, risalgono ad un paio di anni fa e non sappiamo cosa possa essere successo, in seguito.