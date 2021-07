Avete mai visto l’attuale compagna di Diego Abatantuono?

Chi è l’attuale compagna di Diego Abatantuono: da molti anni con lei il famoso attore vive un bellissimo amore da cui sono nati due figli.

Attore, sceneggiatore, comico, regista e tanto altro: Diego Abatantuono è un artista dal talento incredibile, che in oltre quarant’anni di carriera ha dimostrato le sue qualità al pubblico che lo ha amato sin da subito.

Una carriera cominciata in modo alquanto inaspettato: durante l’adolescenza, Diego inizia a lavorare come tecnico delle luci al celebre locale milanese “Derby Club” di proprietà degli zii, dove sua madre lavora come costumista.

Da lì comincia a collaborare sempre come tecnico col gruppo cabarettistico “I Gatti di Vicolo Miracoli” e a girare con loro per vari locali. L’attore Giorgio Porcaro inventa per lui il personaggio comico dell’immigrato meridionale che sarà la sua fortuna negli anni a venire.

Il resto del percorso artistico di Diego Abatantuono lo conosciamo: tanti i successi da lui raggiunti che ne hanno fatto uno dei migliori attori italiani. Ma della sua vita privata cosa sappiamo? Conoscete la sua attuale compagna?

Diego Abatantuono, chi è la sua compagna e quanti figli hanno

Nella vita privata del famoso attore c’è stato un primo matrimonio, celebrato nel 1984 con Rita Rabassini: i due hanno avuto una figlia, Marta, nata nel 1985. Due anni dopo si sono separati e Diego ha ritrovato l’amore accanto ad una nuova compagna.

Si tratta di Giulia Begnotti: la coppia è insieme da tanti anni ed ha avuto due figli, Matteo (nato nel 1995) e Marco (nato nel 1997). Mesi fa, al settimanale Oggi Abatantuono ha però rivelato un ‘dettaglio’ fino ad allora tenuto segreto: lui e Giulia si sono sposati! Proprio così, dopo 33 anni di convivenza e due figli, hanno deciso di fare il grande passo.

Congratulazioni ad entrambi!