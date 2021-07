Gerry Scotti, duro retroscena sulla prima moglie: “Mi vergognavo”, cosa è successo all’epoca del divorzio.

È uno dei conduttori più amati della nostra tv. Da poco ha iniziato le riprese della nuova edizione di Tu si que vales, dove lo ritroveremo tra i giudici. Si, parliamo proprio di Gerry Scotti, uno dei volti più apprezzati dal pubblico italiano. Che, da ormai tantissimi anni, segue con affetto le sue trasmissioni. Ma forse non tutti conoscono un doloroso retroscena del passato di Gerry.

Attualmente, il conduttore è legato a Gabriella Perino , ma nel 1991 convolò a nozze con la sua prima moglie, Patrizia Grosso. Una storia da cui nacque il figlio Edoardo, ma che non ebbe lieto fine: nel 2002 la separazione, seguita dal divorzio nel 2009. Un periodo molto duro per il conduttore, che ha così commentato quei momenti.

Gerry Scotti, il retroscena sul divorzio dalla prima moglie Patrizia Grosso: la confessione toccante

“Ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona. Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato, ne ho sofferto molto.” Con queste parole, diversi anni fa, Gerry Scotti ha commentato la fine del suo matrimonio con Patrizia Grosso. Un momento durissimo da affrontare per il conduttore, che ha ammesso: “Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”.

Un retroscena doloroso per il conduttore, che ha però ritrovato il sorriso grazie a Gabriella Perino, a cui è legato dal 2004. I due si conoscevano già da tempo, ma si sono ritrovati mentre accompagnavano i rispettivi figli nella stessa scuola. Dal 2011 convivono a Milano.

A inizio gennaio del 2021, Gerry è diventato nonno per la prima volta: il figlio Edoardo e la sua compagna Ginevra sono diventati genitori di Virginia, chiamata così proprio in onore del nonno, il cui vero nome è Virginio.