Spiacevolissima disavventura in spiaggia per Giulia Provvedi: la caduta è davvero rovinosa, ma quello che è successo dopo è incredibile.

Una vera e propria disavventura, quella che è capitata a Giulia Provvedi nelle scorse ore. E che, soprattutto, è stata ampiamente documentata sul suo canale social ufficiale. Cos’è successo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Dapprima, però, procediamo con ordine. L’ingresso di Giulia Provvedi nel mondo dello spettacolo, in compagnia di sua sorella Silvia, è avvenuto diversi anni fa. Quando, dato il loro immenso talento e la voce incantevole, le due sorelle gemelle si sono presentate sul palco di x-Factor. Ed hanno dato il via ad uno spettacolo davvero da brividi. Da quel momento, la loro carriera è stata tutta in ascesa. Protagoniste indiscusse della decima de L’isola dei Famosi, alla fine della quale hanno ricevuto anche il titolo di vincitrici, e della terza edizione del GF Vip, le due Provvedi sono dei volti dello spettacolo più che amatissimi. È anche sul loro canale social ufficiale che Giulia e Silvia, però, vantano di un successo davvero incredibile.

Su Instagram, le Donatella sono davvero attivissime. E si dilettano a condividere ogni cosa col loro pubblico. Lo ha fatto, qualche giorno fa, anche Giulia. Di cosa parliamo? Scopriamolo!

Giulia Provvedi, disavventura in spiaggia: brutta caduta, cos’è successo

Come dicevamo, quindi, Giulia e Silvia Provvedi sono davvero attivissime sul loro canale social ufficiale. E, spesso e volentieri, si dilettano a condividere con il loro pubblico tutto ciò che accade nel corso delle loro giornate. Proprio qualche ora fa, ad esempio, la bellissima Giulia non ha affatto perso occasione di poter mostrare ai suoi sostenitori la spiacevolissima disavventura accadutole in strada.

Fortunatamente, non è successo nulla di grave. Anche se, c’è da ammetterlo, la caduta presa è stata piuttosto rovinosa. Quello che, però, ha catturato l’attenzione di tutti è quello che è successo subito dopo. Di che cosa parliamo? Eccolo qui:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Non sappiamo come Giulia Provvedi abbia fatto a cadere. Molto probabilmente, avrà preso una storta. Fatto sta che, purtroppo, le conseguenze della caduta sono state piuttosto ‘particolari’. Purtroppo, infatti, le si è spezzato un dente.

Insomma, un episodio tanto ‘traumatico’ quanto tutto da ridere.