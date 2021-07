Grande Hotel, clamoroso colpo di scena: accadrà proprio nelle prossime ore, tenetevi forte perché resterete davvero di stucco.

Ci siamo! Mancano ancora pochissime ore. E, finalmente, assisteremo ad una nuova puntata di ‘Grand Hotel’. Ambientata nella Spagna del 1905, la serie televisiva racconta le avventure del giovanissimo Julio Olmedo. Che decide di abbandonare la città dove si trova, per fare visita a sua sorella Cristina al Grand Hotel, dove lavora come responsabile del piano. Cosa succederà questa sera? Ebbene: stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, proprio a partire da Domenica 18 Luglio, andranno in onda i primi due episodi della seconda stagione. Avete letto proprio bene, si. Terminata la prima, composta da circa 9 puntate, e dopo circa 10 giorni di interruzione, l’amatissima serie televisiva è pronta a ritornare in prima serata con due episodi davvero speciali.

Leggi anche –> Grand Hotel Intrighi e Passioni, la nuova serie tv di Canale 5: nel cast due attori amatissimi, trama e streaming

A questo punto, però, ci chiediamo: cosa accadrà stasera? Appurato che, da quanto si legge, andranno in onda i primi due episodi della seconda stagione, siete curiosi di sapere cosa accadrà? Ebbene: sembrerebbe che la serie televisiva sia pronta a regalarci dei grandissimi colpi di scena. Perché? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Grand Hotel, colpo di scena incredibile: accadrà stasera

Mancano pochissime ore, quindi, e finalmente assisteremo al proseguo di Grand Hotel. Dopo 10 giorni di totale assenza, la serie televisiva spagnola è pronta a regalarci degli episodi davvero impressionanti. A questo punto, però, ci chiediamo: cosa accadrà stasera, Domenica 18 Luglio?

Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate sul web, sembrerebbe che la puntata di questa sera si concentri su Belen ed Andres. I due, infatti, starebbero nascondendo il bambino appena nato. Ma non solo. Alicia, fortemente provato dal tentativo di omicidio per Andres, deciderà di recarsi presso la taverna del paese per avere informazioni su Javier. Quella sera in cui hanno tentato di uccidere Andres, lui era lì? Chi lo sa.

Ma non è affatto finita qui. La puntata di stasera, inoltre, si concentrerà anche su Alicia. Sembrerebbe, infatti, che la giovane capisca che il medico ha falsificato il certificato di morte di suo padre. E sia pronta a scoprire tutta la verità. Infine, Alfredo abbandona Sofia.

Insomma, una puntata ricca di colpi di scena. Voi la seguirete?