Il Signore degli anelli, non tutti sanno del brutto incidente sul set: l’attore si fratturò due dita

Il Signore degli anelli, non tutti sanno cosa è accaduto sul set: l’attore subì un brutto incidente, fratturandosi due dita.

La storia che ha fatto da centro della famosa serie Il Signore degli anelli è basata sull’omonimo romanzo di Tolkien; la saga è divisa in La compagnia dell’anello, Le due torri e Il ritorno del re. L’uscita dei vari capitoli, in ordine, è stata nel 2001, nel 2002 e nel 2003. Trilogia colossal fantasy, con avventure avvincenti e che ti lasciano col fiato sospeso, la trama è ambientata nel mondo immaginario della Terra di mezzo. In questa trilogia si seguono le vicende degli Hobbit Frodo Baggins e Samvise Gamgee. Frodo, insieme al suo compagno di viaggio, partono, per cercare di portare l’Anello del potere, e in questo caso, del male, nel cuore del Monte Fato e gettarlo nella voragine di fuoco.

In questo viaggio attraverso la terra di mezzo, sono numerosi i personaggi che aiutano i due hobbit nella riuscita della missione, e per salvarli dai pericoli. Ebbene, forse, però, non tutti sanno, che proprio durante le riprese di un capitolo della saga, c’è stato un brutto incidente per uno degli attori: pensate, si fratturò due dita. Ma vediamo insieme cos’è successo.

Il Signore degli anelli, il colpo di scena che non ti aspetti: l’attore durante le riprese si fratturò due dita

Il Signore degli anelli è una serie famosissima e amatissima basata sull’omonimo romanzo di Tolkien. La saga è ricca di colpi di scena, in un lungo e tortuoso viaggio nella Terra di Mezzo. Come vi abbiamo anticipato, proprio durante le riprese, per uno degli attori c’è stato un brutto incidente.

A quanto pare, come si apprende dal web, durante la registrazione de Il Signore degli anelli: Le due torri, la seconda pellicola della serie, c’è stato questo inconveniente. Qui, ricordiamo, la compagnia si divide, con Frodo che parte per cercare di portare a termine la missione da solo. All’inizio del film, abbiamo avuto modo di vedere la scena in cui Legolas, Aragon e Gimli, raggiungono un accampamento di orchi e di urukai e trovano la zona distrutta dai cavalieri di Saruman. Come sappiamo, con gli orchi c’erano anche due hobbit, ovvero Merry e Pipino. Davanti alla realtà dei fatti, comprendono quanto possa essere difficile ritrovare i due amici ancora vivi. Ed è proprio qui che, abbiamo visto Aragorn reagire, prendendo a calci gli elmetti a terra.

Preso dalla rabbia, lancia un urlo pieno di disperazione. Però, queste grida, in realtà, sono state vere, perchè, l’attore Viggo Mortensen, nel prendere a calci gli elmetti, si fratturò entrambe le dita dei piedi. Un colpo di scena inaspettato: voi eravate a conoscenza di questo ‘retroscena’?