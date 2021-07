È proprio sul suo canale social ufficiale che Lorella Cuccarini ha rivelato un annuncio incredibile: non era mai successo prima, clamoroso.

È stata la protagonista indiscussa della recentissima edizione di Amici, Lorella Cuccarini. In compagnia di Alessandra Celentano e Veronica Peparini, la splendida conduttrice, attrice, cantante e ballerina è stata proprio la ciliegina in più del corpo docenti della scuola di Maria De Filippi. Cosa ne sarà di lei l’anno prossimo? Così come Arisa, anche la simpaticissima Lorella sarà confermata nel cast? Al momento, non abbiamo alcun tipo di informazione, anche se bisogna ammettere che l’idea non dispiacerebbe affatto. In attesa, però, di scoprire cosa accadrà, vi anticipiamo una notizia davvero sensazionale. E a rivelarla è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale.

È proprio sul suo canale social ufficiale che Lorella Cuccarini non ha affatto perso occasione di poter concedere uno splendido annuncio ai suoi sostenitori. La notizia è davvero incredibile, ve lo assicuriamo. E, a quanto pare, sembrerebbe che non sia mai successo prima d’ora. “Dopo 35 anni di carriera…”, ha iniziato a dire Lorella Cuccarini. A questo punto, però, ci chiediamo: di che cosa sta parlando esattamente? Scopriamolo!

Lorella Cuccarini, annuncio incredibile: novità straordinaria, fan pazzi di gioia

L’annuncio incredibile, come dicevamo precedentemente, è stato dato qualche giorno da fa dalla diretta interessata. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto impazzire di gioia tutto il suo amatissimo pubblico social. Sul suo canale Instagram ufficiale, sul quale tra l’altro è attivissima, Lorella Cuccarini non ha perso occasione di poter condividere coi suoi sostenitori una notizia davvero straordinaria.

Siete pronti a questa fantastica novità? Scopriamola:

“È un grande privilegio per me, dopo 35 anni di carriera e tanti spettacoli a teatro”, ha iniziato a dire. Insomma, si capisce chiaramente: ciò che accadrà alla coach di Amici sarà davvero incredibile. Di che cosa parliamo esattamente? Ebbene: stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la splendida Lorella Cuccarini è stata scelta come rappresentante per il Festival Internazionale del Musical. Avete letto proprio bene, si. Insieme a Whoopi Goldberg, Patty LuPone e Bernadette Peters, anche la conduttrice, attrice e cantante sarà presente nel comitato del Festival.

Insomma, un annuncio davvero incredibile. E che, soprattutto, ha reso entusiasti e felici tutti i suoi sostenitori.