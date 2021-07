Riuscite a capire chi è fotografato in questo scatto? E’ proprio l’ex professore di Amici.

I social fanno parte della nostra quotidianità, e dobbiamo ammetterlo, non possiamo proprio farne a meno. Durante le nostre giornate, instagram, facebook, e via dicendo, sono sempre attivi. Ovviamente, a catturare l’attenzione di tutti sono i personaggi del mondo dello spettacolo, che amano condividere con i propri follower molti momenti.

Leggi anche Sedici anni fa partecipò al Grande Fratello 5: stenterete a credere che sia proprio lui!

Come questo scatto, che la persona protagonista dell’immagine ha voluto rendere noto ai suoi follower, pubblicandolo sul suo profilo social. E’ difficile riconoscerlo, perchè, gli anni trascorsi non sono pochi. Ve l’abbiamo detto poco prima, nell’immagine è fotografato un ex professore di Amici: siete riusciti a riconoscerlo?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

In questo scatto è presente l’ex professore di Amici: avete capito di chi si tratta?

Uno scatto del passato che, pubblicato su un profilo social seguitissimo, non poteva passare assolutamente inosservato. Il motivo è ben chiaro, la persona presente nella foto, ad oggi, è un po’ cambiata e anche i suoi follower sono rimasti un po’ spiazzati.

Leggi anche Riuscite a riconoscerla in questo scatto? E’ l’amatissima cantante di Amici da piccola

Prima vi abbiamo svelato che si tratta di un ex professore di Amici di Maria De Filippi, ed è un musicista eccezionale. Adesso, vi diremo qualcosa in più e siamo certi, che dopo questo ‘indizio’, sarà davvero facile riconoscerlo. Proprio quest’anno, è convolato a nozze con lei, l’amatissima artista Fiorella Mannoia. E allora, adesso, avrete sicuramente capito, è proprio lui, Carlo Di Francesco: l’avreste mai detto?

Di Francesco ha condiviso questo scatto sul suo instagram qualche settimana fa, e a corredo ha scritto: “Giardini del Isa( Istituto Superiore di Arte), Cuba 1999”. Sembrerebbe, quindi, che l’immagine risalga al 1999 e di anni ne sono passati, esattamente 22.