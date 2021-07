Regina Elisabetta, il retroscena sulla morte del padre: ciò che nessun figlio vorrebbe mai accadesse

Quando morì Giorgio VI, padre della Regina Elisabetta, la sovrana dovette fronteggiare circostanze particolarmente difficili: cosa accadde.

La sua è una di quelle figure che nell’immaginario collettivo sembrano esserci da sempre: nessuno immagina un mondo senza la Regina Elisabetta II, sul trono del Regno Unito da oltre 60 anni.

A 90 anni, la sovrana inglese è tra i protagonisti indiscussi del secolo scorso e anche di quello attuale: iconica nel look, il cui tratto distintivo sono i personalissimi cappellini di ogni foggia e colore, e dallo sguardo autorevole, Elisabetta ereditò il trono da suo padre Giorgio VI.

Ma sapete cosa successe quando quest’ultimo morì e lei gli successe al potere? Fu un momento davvero drammatico anche per via delle circostanze in cui si trovava la monarca.

Regina Elisabetta, dov’era quando morì il padre: non tutti lo sanno

Fu davvero il destino a volerla regina: suo padre divenne re in seguito all’abdicazione del fratello Edoardo VIII che sposò l’americana Wallis Simpson, con più divorzi alle spalle. Quando Re Giorgio VI si spense il 6 febbraio del 1952, fu Elisabetta a succedergli in quanto primogenita.

Purtroppo però in quel momento Elisabetta non si trovava in patria bensì in Kenya e venne informata del doloroso lutto tramite un telegramma. Fu solo dopo più di un anno che fu incoronata regina: era il 2 giugno 1953 e la cerimonia, trasmessa in Eurovisione, si svolse nella celebre Abbazia di Westminster.

La Regina dovette quindi affrontare un evento così drammatico come la morte di un genitore mentre era lontana da casa: un dolore inimmaginabile che nessuno vorrebbe mai vivere, ma che in questo caso fu doppiamente difficile da sopportare.

Conoscevate questo retroscena su Elisabetta II?