Royal Family, ancora caos a Palazzo: c’è stato un ‘tradimento’

Ancora caos nella Royal Family, ci sarebbe stato addirittura un ‘tradimento’: di seguito vi riportiamo le ultime notizie

Non c’è pace a Palazzo. La Royal Family è sempre più divisa. Oltre agli attriti tra i due fratello, William e Harry, adesso pare si profilino ulteriori veleni tra altri due fratelli. Sembrerebbe che questa volta i protagonisti del conflitto siano Edoardo e Carlo. A corte ci sarebbe stato addirittura un ‘tradimento’ in merito ad un titolo reale di un certo peso non (ancora) assegnato e ad una promessa non (ancora) mantenuta.

Royal Family, caos a Palazzo: caso di ‘tradimento’

Il 19 giugno 1999, Edoardo d’Inghilterra, quarto e ultimo figlio di Elisabetta II e Filippo, sposò Sophie Rhys-Jones. La coppia ebbe un titolo come regalo di nozze dalla regina. È consuetudine infatti, quando i figli del sovrano regnante si sposano, regalare un titolo di un certo valore. Di norma, i figli del re o della regina acquisiscono lo status di duca, ma in questo caso Edoardo e Sofia ricevettero quello di conti di Wessex, nella scala al di sotto del duca.

Quel titolo di conte, però, fu accompagnato da una promessa da parte della regina Elisabetta: al momento della morte di Filippo, infatti, il titolo di duca di Edimburgo sarebbe passato al figlio Edoardo. Tale promessa, però, al momento non è stata mantenuta. Carlo infatti, suo fratello maggiore, ha deciso di voler tenere per sé il titolo di duca di Edimburgo. La notizia sarebbe stata riportata da più di un tabloid britannico e poi confermata dal The Times.

Edoardo ha lavorato a lungo al fianco del padre: è stato infatti amministratore fiduciario e presidente dell’International Duke of Edinburgh Award ed ha sempre manifestato il desiderio di proseguire il lavoro del padre. Adesso il titolo di Duca d’Edimburgo è passato al fratello Carlo, primogenito, che a questo punto potrebbe donarlo al fratello una volta preso il posto della madre Elisabetta. Carlo, però, sembra non voglia mantenere la promessa fatta molti anni fa dalla mamma.