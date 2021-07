Temptation Island, finale col botto: avete visto cosa accadrà la prossima settimana? La notizia che nessuno si aspettava.

Quello con Temptation Island è ormai un appuntamento fisso per i telespettatori, da tanti anni. Il docu reality di Canale 5 dedicato alle coppie è una garanzia di successo: puntata dopo puntata, gli ascolti sono super! E il pubblico non vede l’ora di scoprire come proseguiranno i viaggi nei sentimenti delle coppie che hanno deciso di mettersi in gioco quest’anno. Ebbene, domani, 19 luglio 2021, andrà in onda una nuova puntata ricca di colpi di scena. Ma non è tutto!

C’è una clamorosa novità che riguarda il finale di stagione della trasmissione targata Maria De Filippi! Scopriamo di cosa si tratta.

Temptation Island, finale col botto: clamorosa novità per quanto riguarda le prossime puntate

Come si concluderà l’avventura delle coppie di Temptation Island? Riusciranno a risolvere i problemi o decideranno di interrompere la loro relazione al termine del falò di confronto? Per scoprirlo bisognerà attendere l’ultima puntata della trasmissione di Canale 5. E, a questo proposito, c’è una succulenta novità. Come riporta Bubino Blog, il finale di stagione di questa edizione potrebbe raddoppiarsi! Proprio così, Temptation Island andrà in onda per due giorni consecutivi, con un doppio appuntamento settimanale: lunedì 26 luglio e martedì 27 luglio!

Con ogni probabilità, nella puntata di lunedì vedremo i falò di confronto finali delle coppie che si trovano ancora nel villaggio. Mentre, nella seconda puntata settimanale, vedremo cosa è accaduto alle coppie “un mese dopo”, per scoprire se la decisione presa al falò è stata confermata o se qualcosa è cambiato.

Per scoprire tutti i dettagli, non ci resta che attendere la prossima settimana! Prima, però, non perdetevi l’appuntamento di domani sera: potrebbe esserci un nuovo falò di confronto anticipato per una delle coppie! Le emozioni saranno tantissime, tutti sintonizzati su Canale 5 a partire dalle ore 21 e 30.