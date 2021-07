Samantha Curcio ed Alessio Cenniccola di Uomini e Donne si sono lasciati: l’annuncio è arrivato qualche ora fa, è ufficiale adesso.

Sono diverse ore, ormai, che non si fa altro che parlare di questo: cosa sta succedendo all’amatissima coppia di Uomini e Donne? Stiamo parlando proprio di Samantha Curcio ed Alessio Cenniccola. Procediamo, però, con ordine. Sono tantissimi anni, ormai, che il dating show di Maria De Filippi va in onda su canale 5. E, soprattutto, si propone come un ottimo metodo per trovare l’amore con la “a” maiuscola. È quello che, ad esempio, è capitato a Pietro Tartagione e Rosa Perrotta, che tra qualche mese diventeranno nuovamente genitori del piccolo Mario Achille dopo più di due anni dalla nascita del loro primogenito. Ma è stato anche il caso di questa giovanissima tronista. Entrata a far parte del programma con la seria volontà di innamorarsi, la ragazza aveva centrato l’obiettivo.

Tutto sembrava procedere bene. I due ragazzi, da quando era terminato il programma, non si erano mai più lasciati. E, soprattutto, apparivano felici ed innamorati. Chissà cosa sarà successo, fatto sta che, qualche ora fa, è arrivata l’annuncio ufficiale: Samantha ed Alessio si sono lasciati.

Samantha ed Alessio di Uomini e Donne si sono lasciati: il lungo sfogo

Cosa sta accadendo, quindi, in questi ultimi giorni alla coppia di Uomini e Donne? Stiamo parlando proprio di Samantha Curcio ed Alessio Cennicola. Tra i due, come dicevamo precedentemente, sembrava che stesse procedendo tutto alla grande. A quanto pare, però, sembrerebbe non essere affatto così. D’altra parte, è stata proprio la diretta interessata a conferma qualche giorno fa su Instagram. Non è detto che tutto quello che si mostra sui social, sia la realtà. Ebbene. Allora scopriamo cos’è successo. Sono già da diversi giorni che si parlava di una presunta crisi tra di loro. Ed adesso, a distanza di qualche giorno dal loro unfollow social reciproco, è arrivato lo sfogo di Samantha.

È proprio sul suo canale social ufficiale che la tronista ha voluto annunciare la fine della sua storia d’amore con Alessio. E lasciarsi andare ad un sfogo. “Non riesco a stare in una relazione dove manca il bacio del buongiorno e quello della buonanotte. Non riesco a stare in una relazione dove manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessun natura”, inizia scrivere la giovanissima Curcio.

“Fin quando le discoteche saranno più importanti di me, io non saprò rimanere”, ha detto ancora Samantha. Non perdendo occasione, però, di ammettere i suoi sbagli: “Ho giudicato ed offeso la vita di Alessio in un momento di forte rabbia. Ho detto cose che non pensavo pur di gridare aiuto, nel mio modo più sbagliato”. Inoltre, l’ex tronista ritorna anche sulle foto apparse esattamente una settimana fa sui social (Alessio in compagnia di un’altra ragazza, ndr). E, a tal proposito, ha detto: “Sono state le goccia in un mare pieno di incomprensione, intolleranza, nervosismo, non amore”. Infine, Samantha ha continuato a dire che lei ed Alessio sono due persone diverse. E che hanno due modi di vivere completamente differenti.

“Ho sperato fino ad un minuto fa di salvare il mio amore, solo ora capisco che l’amore per me stessa deve essere più forte dell’amore per un uomo”, ha detto ancora. Concludendo: “Auguro ad Alessio ogni bene. Chiedo un po’ di rispetto di una donna innamorata che ha voluto sognare la sua favola. Non tutte le favole, però, hanno un lieto fine”.