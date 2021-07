È stato il vincitore de L’Isola dei Famosi nel 2018, impossibile dimenticarlo: oggi ha ben 68 anni, ma sapete come lo ritroviamo? Eccolo!

Da poco è terminata la quindicesima edizione de L’isola dei Famosi, lo sappiamo benissimo. Con vincitore indiscusso il simpaticissimo Awed, l’adventure reality di Canale 5 ha riscosso un successo davvero incredibile. E, soprattutto, ha tenuto incollato milioni e milioni di telespettatori per ben 85 giorni. Ci sarà una sedicesima edizione? Al momento, non abbiamo nessun tipo di conferma. Certo, rivedere le avventure dei naufraghi in Honduras non ci dispiacerebbe affatto, c’è da ammetterlo. Fino ad adesso, però, non sappiamo davvero niente. In attesa, però, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulle edizioni precedenti? In particolare, ricordate il vincitore de L’Isola dei Famosi del 2018?

Sono trascorsi esattamente tre anni da quando il simpaticissimo comico ha vinto L’Isola dei Famosi nel 2018, ma com’è cambiata la sua vita da quel momento? Stando a quanto si apprende dal web, ad oggi, l’ex naufrago ha ben 68 anni. Siete curiosi, però, di sapere com’è? Scopriamolo!

È stato il vincitore de L’Isola dei Famosi nel 2018, cosa fa oggi? Clamorosa indiscrezione

Correva esattamente il 2018 quando, dopo ben 85 giorni, Nino Formicola si aggiudicava il titolo di vincitore de L’Isola dei Famosi di quell’anno. Ricordate quel momento? Impossibile dimenticarlo, c’è da ammetterlo. Con un percorso davvero straordinario e, soprattutto, da vero e proprio naufrago, il simpaticissimo comico ed attore si è aggiudicato la vittoria. Ebbene. A questo punto, la domanda che ci poniamo è più che lecito: com’è cambiata la sua vita oggi?

Ebbene. Tralasciando che all’età di 68 anni, Nino Formicola è sempre in ottima forma, sapete che, in questo ultimo periodo, si è diffusa sul web un’indiscrezione clamorosa. Sembrerebbe, infatti, che il simpaticissimo comico, insieme al suo fedele amico Terlizzi, sia pronto alla prossima edizione di Pechino Express. È davvero così? In una sua recente intervista ad RTL 102.5 News, ha rivelato che gli farebbe piacere come idea, ma non può dire ancora nulla con certezza.

Facevate il tifo per lui a L’Isola dei Famosi?