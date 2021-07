Vite al limite, Brandon Scott pesava 325 kg: clamorosa trasformazione, stenterete a riconoscerlo

Ricordate Brandon Scott di Vite al Limite? All’inizio del programma pesava ben 325 kg, adesso stenterete a riconoscerlo: trasformazione choc.

Sono trascorse esattamente nove edizioni da quando, per la prima volta in assoluto, andava in onda il primo episodio di ‘Vite al limite’. Concentrato su persone con gravissimi problemi legati all’obesità, il programma di Real Time ha dato la possibilità al suo pubblico di conoscere tantissimi e diversissime storie. E, soprattutto, di affezionarsi a tantissimi personaggi. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo raccontato la storia di Bettie Jo. Oppure, quella di Lacey Hodder, che può essere considerata come un vero e proprio esempio di seguire. Diciamoci la verità, però: sono tantissime altre le storie che meritano di essere ricordate. Una tra tante, è proprio quella legata a Brandon Scott. Lo ricordate?

Il giovanissimo trentatreenne di Columbus, come ricorderete, era entrato a far parte del programma ‘Vite al Limite’ nel corso della sua settima stagione. Ecco. Sono trascorsi ben due anni dall’inizio del suo percorso con il dottore Nowzaradan, ma siete curiosi di sapere com’è diventato oggi? Ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, stenterete a riconoscerlo.

Brandon Scott di Vite al Limite, lo ricordate? Ora stenterete a riconoscerlo

Insieme a Lacey Hodder, di cui vi abbiamo parlato in un nostro recentissimo articolo, anche Brandon Scott è stato uno dei protagonisti indiscussi della settima stagione di ‘Vite al Limite’. Come dimenticare la sua storia, vero? Giunto nella clinica del dottor Nowzaradan con un peso che si aggirava a ben 325 kg, il giovanissimo trentatreenne ha immediatamente dimostrato di avere serie intenzioni a ritornare in forma. Seppure il suo percorso non sia stato affatto facile, il buon Scott è riuscito a pesare, dopo 12 mesi, ben 174 kg. Insomma, un cambiamento decisamente drastico, c’è da ammetterlo. Ma non solo.

A questo punto, ci chiediamo: com’è cambiato oggi? A distanza di due anni dalla sua partecipazione al programma, com’è cambiato? Ebbene: stenterete a riconoscerlo! L’abbiamo rintracciato su Instagram. E, vi assicuriamo, la sua trasformazione è davvero choc.

Eccolo qui, Brandon Scott dopo Vite al Limite. La sua trasformazione è davvero impressionante, vero? Ma non solo. Dopo il programma, sembrerebbe che la vita del giovane sia letteralmente cambiata. Non soltanto ha realizzato il suo sogno di diventare un cantante, ma ha anche trovato la felicità accanto ad una donna che lo ama. Complimenti!