Alessandra Amoroso ha stregato Instagram con la sua sfilata: l’artista è bellissima.

L’abbiamo conosciuta la prima volta ad Amici di Maria De Filippi, dove, qui, Alessandra Amoroso è riuscita a trionfare. Correva l’anno 2009, esattamente nell’ottava edizione del Talent. La sua voce ha fin da subito colpito. Indimenticabile il momento, quando, la cantante, portò in studio il brando Immobile.

A fine esibizione, ricorderemo che, tutto il pubblico si alzò in piedi. Oggi, Alessandra è sicuramente una delle artiste più amate e apprezzate del panorama musicale. Così amata che anche sui social riscontra un seguito elevatissimo. Il suo profilo instagram conta di ben oltre i 3 milioni di follower. E proprio qui, l’artista, qualche giorno fa, ha reso noto un post in cui si mostrava intenta a ‘sfilare’, l’avete visto? Ha conquistato il web!

Alessandra Amoroso ha stregato i social con la sua sfilata: che schianto!

E’ sicuramente una delle artiste del panorama musicale italiano più amate ed apprezzate. Alessandra Amoroso è un trionfo di talento! I suoi singoli sono sempre un successo, e non poteva essere diversamente, sono tutti pazzeschi.

Non solo talentuosa, ma anche bellissima. Seguitissima sui social, dove il suo profilo instagram conta di ben oltre i tre milioni di follower, ha incantato tutti, pubblicando un post che non è passato inosservato. L’artista, qualche giorno fa, impegnata nella serata per Battiti Live, ha scattato alcune foto e video proprio di quel giorno. Ma un video ha colpito i fan, in cui Alessandra si mostra intenta a sfilare:

“E so contenta pe’ fa sta sfilata”, ha scritto ironicamente a corredo. E qui, vediamo lei sfilare, e mostrare tutta la sua bellezza. E’ un vero schianto, non trovate? Ovviamente, cosa è accaduto subito dopo? La Amoroso è stata travolta da migliaia di commenti e di ‘cuori’.