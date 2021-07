Bruttissima notizia in arrivo per gli utenti Amazon: la decisione è arrivata ed è stata davvero drastica, adesso è proprio ufficiale!

Quanti di voi hanno un abbonamento Amazon? Decisamente tantissimi, ne siamo certi. Ormai in piazza da diversi anni, l’azienda statunitense online vanta di un successo davvero clamoroso. Utilizzato da tantissimi utenti per tutti i loro acquisti, la piattaforma offre un’ampia gamma di prodotti. A partire, quindi, da attrezzi elettronici. Fino a giochi, abbigliamento e molto ancora. Ma non è affatto finita qui. Avete mai usufruito delle sue serie televisive? Senza alcun dubbio, si! Ebbene. Purtroppo, abbiamo una bruttissima notizia da darvi.

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che sia arrivato una clamorosa e drastica decisione. Di che cosa parliamo? La risposta è piuttosto semplice. Sul web, si legge che Amazon abbia deciso di cancellare una famosissima serie televisive incentrata sulle vicende di un famoso personaggio. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio l’attore in una sua recente intervista. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi parliamo? E, soprattutto, qual è la serie televisiva che è stata drasticamente cancellata? Scopriamolo!

Amazon, bruttissima notizia: drastica decisione, cos’è successo

Una vera e propria bruttissima notizia, quella che il famosissimo attore ha annunciato in una sua recentissima intervista. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la famosissima serie televisiva di cui lui era protagonista indiscusso è stata cancellata da Amazon perché ritenuta troppo vecchia. Di chi parliamo? La risposta è davvero semplice: stiamo parlando di Nicolas Cage. Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che Amazon abbia deciso di cancellare la serie televisiva che avrebbe raccontato la vita di Joe Exotic, il proprietario dello Greater Wynnewood Exotic Animal Park, uno degli zoo più noti e rinomati dell’America.

“Amazon ha capito che il materiale è ormai diventato vecchio, perché ci è voluto molto tempo per metterlo insieme. Ormai non è più rilevante”, ha detto Nicolas Cage in una sua intervista a Variety. Annunciando, quindi, questa spiacevolissima notizia.

Cosa ne pensate? Avreste seguito la serie televisiva?