Amici 21, notizia bomba: quando inizia e la clamorosa novità, non era mai successo prima

Amici 21, notizia bomba sulla prossima edizione del talent show di Maria De Filippi: quando inizia e la clamorosa novità, non era mai successo prima.

Un’edizione fortunatissima, quella di Amici che si è conclusa qualche mese fa. Si trattava dell’edizione numero 20 del talent show più longevo della nostra tv. Dalla vincitrice Giulia Stabile al secondo classificato Sangiovanni: i concorrenti del talent sono entrati nel cuore di milioni di fan. Che ancora oggi seguono e sostengono i loro beniamini. Nel frattempo, però, c’è grande attesa per la prossima edizione del programma targato Maria De Filippi. La curiosità di scoprire chi saranno i nuovi allievi è tantissima. Ma quando inizierà Amici 21?

Ebbene, questa è la prima grande novità della prossima edizione: Amici inizierà molto prima rispetto alle precedenti edizioni! Un’altra importante novità riguarda l’appuntamento quotidiano col daytime…Scopriamo tutti i dettagli riportati da Davide Maggio!

Quando inizia Amici 21: tutte le novità della nuova edizione del talent show di Canale 5

Splendide notizie in arrivo per gli appassionati di Amici. A differenza delle passate edizioni, Amici 21 partirà molto prima. Secondo quanto riporta Davide Maggio, l’edizione numero 21 partirà tra la seconda e la terza settimana di settembre! Un anticipo notevole, di circa due mesi, rispetto all’inizio delle precedenti edizioni.

Una bellissima novità, ma non l’unica: il daytime, ovvero la striscia quotidiana generalmente in onda dopo Uomini e Donne, si allunga di un bel po’! Sempre come riporta Davide Maggio, l’appuntamento giornaliero durerà circa 30 minuti.

Insomma, notizie meravigliose per i tantissimi appassionati del programma di Canale 5, che nella scorsa stagione ha collezionato ascolti record per tutte le puntate. Non ci resta che attendere qualche mese per scoprire tutti i dettagli della nuovissima classe di Amici. Senza dimenticare che la vincitrice Giulia Stabile tornerà come ballerina professionista! Noi non vediamo l’ora, e voi?