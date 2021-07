Belen Rodriguez, l’incredibile decisione della showgirl una settimana dopo il parto: le immagini parlano chiarissimo, da non credere.

È trascorsa esattamente una settimana da quando, in piena notte, Belen Rodriguez ha annunciato la nascita della sua Luna Marì. Poche ore prima del lieto evento, la showgirl argentina aveva lasciato intendere ad una sua followers che mancava davvero pochissimo all’arrivo della sua secondogenita. Nessuno, però, credeva che Luna Marì sarebbe nata dopo poco. Un evento, da come si può chiaramente comprendere, davvero grandioso. E che, com’è giusto che sia, ha riempito il cuore di gioia di tutti i suoi più grandi ammiratori. È da circa una settimana, quindi, che le giornate di Belen e di Antonino sono ancora più ricche di amore.

A distanza, però, di esattamente sette giorni dalla nascita della piccola Luna Marì, Belen ha preso un’importante decisione. Sapevamo che, prima o poi, l’avrebbe presa. E, proprio pochissime ore fa, ne ha dato la conferma. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamolo!

Belen Rodriguez, la decisione dopo sette giorni dal parto: incredibile

Senza alcun dubbio, questa notizia renderà felici tantissimi di voi: sono iniziate le registrazioni di Tu si que Vales. Avete letto proprio bene, si! A distanza di qualche mese dalla vittoria di Andrea Paris, il seguitissimo programma del Sabato sera è pronto a ritornare con una nuova edizione davvero incredibile. Ebbene: Belen ci sarà o non ci sarà? Per la prima puntata, l’abbiamo anche raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la showgirl non ha potuto presenziare in studio accanto ai suoi colleghi perché erano trascorsi pochissimi giorni dalla nascita della piccola Luna Marì. Per le prossime puntate, però, ci sarà? Assolutamente si!

A distanza di sette giorni dal parto, Belen Rodriguez ha preso un’importante decisione: ritornare al lavoro. E ce lo confermano queste recentissime Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale. Lasciata l’Isola di Albarella, Belen si è prontamente recata a Roma presso gli studi Mediaset. Guardate un po’ qui:

Insomma, non c’è proprio nulla da dire: Belen Rodriguez è davvero una super mamma. E noi non vediamo l’ora di rivederla.