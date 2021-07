Carlotta è una tentatrice a Temptation Island, vicinissima ad Alessandro: ricordate dove l’abbiamo già vista? Tutte le curiosità sulla single.

Questa sera, lunedì 19 luglio 2021, andrà in onda una nuova, ricchissima, puntata di Temptation Island. Una puntata in cui accadrà davvero di tutto! A quanto è trapelato dalle anticipazioni, un’altra coppia affronterà il falò di confronto anticipato. In attesa di scoprire tutti i dettagli, conosciamo meglio una delle single di quest’anno. Si tratta di Carlotta, che nelle ultime puntate appare sempre più vicina ad Alessandro. Il fidanzato di Jessica sembrava inizialmente preso soltanto dalla palestra e la cura del suo fisico, ma a quanto pare la tentatrice lo ha colpito…

Cosa accadrà nella puntata di questa sera? In attesa di scoprirlo, ecco qualche curiosità sulla giovane tentatrice.

Carlotta è una tentatrice a Temptation Island, sempre più vicina ad Alessandro: ecco dove l’abbiamo già vista

Carlotta Martina Adacher è una delle single di Temptation Island 2021. La sua bellezza ha colpito Alessandro, che si sta avvicinando sempre di più a lei.. Come reagirà Jessica? Bisognerà attendere le prossime puntate per scoprirlo. Nel frattempo, qualcuno avrà riconosciuto la bellissima Carlotta. La 34 enne, infatti, è co conduttrice di una trasmissione sportiva, Il tribunale delle romane, in onda su Rete Oro.

La vicinanza con Alessandro sembra aumentare: nel corso della puntata di questa sera, Jessica vedrà dei video che non passeranno inosservati. Alcune indiscrezioni anticipano che Alessandro si apparterebbe con la tentatrice nella sua camera! La single metterà ‘zizzania’ tra la coppia? Non ci resta che attendere news!

L’appuntamento è per questa sera, alle ore 21 e 30, su Canale 5. E per il gran finale c’è una bellissima sorpresa: doppio appuntamento settimanale, lunedì 26 luglio e martedì 27 luglio. Con ogni probabilità, nell’appuntamento di martedì scopriremo la situazione delle coppie “un mese dopo”. Le decisioni prese ai falò saranno confermate? Manca poco per scoprirlo, stay tuned!