Claudia e Ste hanno partecipato all’ultimissima edizione di Temptation Island, cos’è successo subito dopo il programma? Clamoroso colpo di scena.

Sono stati i protagonisti indiscussi di questa ultimissima edizione di Temptation Island, Claudia e Ste. Entrati a far parte del programma a distanza di qualche mese dalle loro nozze, i due giovanissimi ragazzi si sono ampiamente messi in discussione nel famosissimo programma di Canale 5. Il loro percorso, c’è da ammetterlo, è stato piuttosto intenso. E, soprattutto, Claudia non ha perso affatto occasione di ribadire, seppure più volte cosa, a detta sua, non stava andando bene della loro relazione. Diciamoci la verità: è proprio questo lo ‘scopo’ del programma.

A distanza di qualche settimana dalla fine del programma, Claudia e Ste hanno deciso di abbandonare Temptation Island. E di uscire, quindi, mano nella mano. Cosa sarà successo, però, subito dopo la loro uscita? Claudia e Ste, quindi, sono ancora adesso una coppia? Vi sveleremo noi ogni cosa. Vi anticipiamo: si tratta di un clamoroso colpo di scena.

Cos’è successo a Claudia e Ste dopo Temptation Island? Colpo di scena incredibile

Soltanto nella scorsa puntata di Temptation Island, abbiamo assistito al falò di confronto anticipato tra Claudia e Ste. I due, una volta diventati consapevoli dei loro problemi di coppia ed intenzionati a superarli, hanno abbandonato l’isola delle tentazioni mano nella mano. Cosa è successo dopo quel momento? Adesso, a distanza di tempo, siete curiosi di sapere se Claudia e Ste sono ancora una coppia? E, soprattutto, se il 7 agosto prossimo i due convoleranno a nozze? Ovviamente, per rispondere a questa domanda con certezza ci vorrà ancora un altro po’ di tempo. Fino a quando, infatti, la messa in onda del programma non sarà ultimata, nessuno dei protagonisti può svelarsi. Una cosa, però, è certa: le parole dei due giovanissimi ragazzi su Uomini e Donne Magazine fanno presagire qualcosa di buono.

Stando a quanto si apprende dalle parole della coppie a Uomini e Donne Magazine, sembrerebbe che la coppia abbia ritrovato la serenità. E non solo. “Ci amiamo tantissimo e questo programma ci ha fatto riavvicinare tanto. È tornata la passione tra noi ed è davvero importante”, ha detto Claudia al settimanale. A queste parole, inoltre, fa eco anche Stefano. “Il contatto fisico è aumentato tantissimo, quasi come all’inizio della nostra storia, e questo è un grande segnale”, ha detto il buon Socionovo.

Insomma, ancora una volta, Temptation Island è stato d’aiuto per una delle sue coppie. Lo sarà anche per le altre rimaste in gioco?