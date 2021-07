L’ex fidanzata di Davide Basolo ha partecipato a Miss Italia: di seguito vi diciamo con chi è stato prima di partecipare a Temptation Island

Davide Basolo è stato uno dei tentatori di Temptation Island. L’uomo, originario di La Spezia, in Liguria, ha 27 anni e lavora come barman a Firenze. Prima di trovare lavoro nel capoluogo toscano, Basolo ha lavorato per cinque anni a Formentera come responsabile di un noto locale dell’isola.

Prima di partecipare nelle vesti di tentatore a Temptation Island, Basolo è stato anche corteggiatore a Uomini e Donne. In quell’occasione, la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi riscosse abbastanza scalpore. Il ragazzo, infatti, si presentò con una maschera e si chiamava L’alchimista. Basolo corteggiava la tronista Giovanna Abate, che alla fine decise di scegliere il rivale dell’alchimista.

Davide Basolo, chi è l’ex fidanzata

Prima di partecipare a Temptation Island e ancor prima di partecipare a Uomini e Donne, Davide Basolo è stato fidanzato con una ragazza che ha partecipato alle selezioni di Miss Italia.

Si tratta di Elena Benedini, con la quale è stato fidanzato sino al 2018. Elena è di Carrara ed ha venticinque anni. Oltre alla partecipazione nel noto concorso di bellezza, la ragazza lavora nel settore dell’estetica e si occupa di ricostruzione unghie. La sua passione, però, resta quella della moda. Dopo aver frequentato il liceo artistico, Elena ha mosso i primi passi nel campo della moda e addirittura ai tempi della scuola è stata eletta Miss Parco La Ragnaia Calenzano.

L’ex fidanzata di Basolo ha partecipato nel 2016 a Miss Italia e al quotidiano La Nazione dichiarò di sognare di diventare interior designer o infermiera, professione svolta dalla madre. La giovane, inoltre, adora i bambini e sognava di specializzarsi in pediatria. Probabilmente, però, la strada dell’estetica ha prevalso sulle altre.