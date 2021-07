Era il simpaticissimo Joe Dominguez in Nash Bridges, impossibile dimenticarlo: rivederlo oggi dopo 20 anni vi lascerà senza parole, incredibile!

Diteci la verità: chi è non ha mai seguito, almeno una sola puntata, di Nash Bridges? Andato in onda per la prima volta in assoluto nel 1996, la famosissima serie televisiva ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che non soltanto ci ha fatto compagnia per ben 6 stagioni e, quindi, fino al 2001, ma ancora adesso viene ricordata con tantissimo affetto da tutti i suoi ammiratori. Insomma, possono anche essere passati 20 anni, ma le avventure di Nash Bridges continuano ad avere un post nel cuore di tutti i suoi telespettatori. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: siete curiosi di sapere come sono diventati i suoi protagonisti? In particolare, com’è cambiato oggi il simpaticissimo Joe Dominguez?

Insieme al protagonista Nash Bridges, anche il simpaticissimo Joe Dominguez è stato uno delle colonne portanti dell’amatissima serie televisiva di fine anni ’90. Ebbene: a questo punto ci chiediamo, com’è diventato oggi? Sono trascorsi ben 20 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, ma com’è oggi?

Ricordate Joe Dominguez in Nash Bridges? Sono passati 20 anni: clamoroso!

In compagnia del suo fedelissimo amico Nash Bridges, ispettore/capitano della Special Investigation Unit della Polizia della California, anche Joe Dominguez era uno dei volti di punta della famosissima serie televisiva. Nei panni di ispettore/tenente della medesima squadra di polizia, il simpaticissimo poliziotto ha catturato l’attenzione di tutti. Ed ancora adesso, nonostante siano passati ben 20 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, viene ricordato con immenso affetto.

Com’è cambiato, però, oggi? Appurato che, come dicevamo, sono trascorsi numerosi anni dalla serie televisiva, siete curiosi di sapere com’è diventato oggi? Ebbene, ci pensiamo immediatamente. Guardate un po’ qui:

Stando a quanto si apprende dal web, Richard Marin, è questo il suo vero nome, ha esattamente 75 anni. E, dopo l’incredibile successo di ‘Nash Bridges’, ha continuato a lavorare nel mondo della recitazione. Incredibili e numerosi, infatti, sono i tantissimi successi a cui ha preso parte. Per il resto, da come mostra la foto, il buon Marin è completamente rimasto lo stesso di Dominguez.