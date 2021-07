Elisabetta Canalis con uno scatto ha fatto impazzire tutti: è spuntato però un simpatico retroscena, ecco cosa è successo al momento dello scatto!

Elisabetta Canalis non smette mai di lasciare senza parole i suoi milioni di fan che la seguono da tutto il mondo. L’ex velina bruna di Striscia La Notizia ha sposato il chirurgo italo americano Brian Perri ed insieme risiedono a Los Angeles con la loro bellissima Skyler Eva, nata nel 2015. Elisabetta è molto attiva sui social: su Instagram pubblica scatti di sé, della sua famiglia, della sua vita quotidiana…nelle ultime ore però una fotografia ha letteralmente mandato in tilt tutti! La Canalis si trova su un tetto, con un panorama meraviglioso ed è quasi nuda. Indossa soltanto degli slip: è spuntato, oltretutto, un curioso retroscena riguardo lo scatto! Vi sveliamo tutto.

Elisabetta Canalis manda in tilt Instagram: spunta il ‘retroscena’ al momento dello scatto

Elisabetta Canalis poche ore fa ha lasciato a bocca aperta il pubblico di Instagram. Uno scatto meraviglioso ha incantato tutti! L’ex velina si trova su un tetto, indossa solo degli slip ed un cappello di paglia. Da sfondo un meraviglioso panorama!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

E’ spuntato fuori, tra i commenti, un simpatico retroscena riguardo il momento dello ‘scatto’. Maria Pia Calzone, la celebre attrice, ha commentato così il post: “Domande tipo come ci sei salita come non ti sei sbucciata da nuda come non ti sei scottata i piedi sulle tegole come dove cazzo stava il fotografo… tutte inutili. L’importante è solo che sei una bomba”. La risposta della Canalis è stata molto divertente: “Mi è successo tutto questo ma ci provavo dall’Estate scorsa”.

E quindi Elisabetta ha rivelato di aver avuto qualche ‘problemino’ per scattare questa foto ma il risultato finale è sensazionale!