Dopo Anzio e Milano, Federico Fashion Style ha aperto un nuovo salone a Napoli: sapete a quanto ammontano i suoi prezzi? Difficile crederci!

È davvero inarrestabile, Federico Fashion Style. Dopo l’incredibile successo del programma che racconta la vita nel suo salone su Real Time, il parrucchiere dei Vip ha deciso di allargare ancora di più il suo impero. Non soltanto, infatti, chi volesse, può raggiungerlo e usufruire dei suoi trattamenti ad Anzio, suo luogo di origine, ma può recarsi anche a Milano e, da circa una settimana, anche a Napoli. Avete letto proprio bene, si! Federico Fashion Style è approdato anche nel capoluogo campano. Ed è pronto a regalare emozioni e sorprese a tutte le donne napoletano. A questo punto, però, ci chiediamo: a quanto ammontano i suoi prezzi?

Risale a circa una settimana fa, l’incredibile inaugurazione che Federico Fashion Style ha fatto del suo nuovo locale a Napoli. Ebbene, ma quanto costa sottoporsi ad un trattamento da lui? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa, state tranquilli

Federico Fashion Style arriva a Napoli: a quanto ammontano i prezzi del nuovo salone?

Sapevamo che l’apertura del nuovo salone di Federico Fashion Style a Napoli sarebbe stato un successone. E, in effetti, è stato proprio così. Proprio in questi ultimi giorni, infatti, il parrucchiere dei Vip sta condividendo diversi scatti che lo ritraggono all’interno del suo nuovo negozio in compagnie di bellissime donne che hanno deciso di affidarsi alle sue mani d’oro. Anche voi siete desiderose di scoprire i benefici dei suoi trattamenti? Ebbene: cosa aspettate? Federico è proprio nel suo salone che vi aspetta. Prima di farlo, però, siete curiosi di sapere i loro prezzi?

Stando a quanto si apprende dal sito ufficiale del parrucchiere dei Vip, sembrerebbe che i prezzi siano davvero diversi a seconda dei trattamenti di cui si vuole beneficiare. Una semplice messa in piega, da quanto si legge, verrebbe a costare intorno i 15 euro. A differenza, invece, del taglio. Che, se fatto dal simpaticissimo Federico, costerebbe intorno i 48 euro. Se fatto, invece, dai suoi collaboratori ha un costo di 28 euro. Ma non è affatto finita qui. Se si vuole fare un piccolo ritocco al colore, il costo è pari a 45 euro. Se, invece, si vuole ritoccare il colore di tutti i capelli, il prezzo sale. Ed arriva a 80 euro. Infine, il prezzo per le meches parte dai 110 fino a 160 euro. E quello relativo allo shatush, invece, parte dai 160 fino a 210 euro.

Cosa aspettate? Correte da lui!