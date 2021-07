Avete mai visto Trey, il figlio maggiore di Will Smith? Resterete di stucco! Il loro rapporto non è sempre stato rose e fiori.

Amatissimo attore, Will Smith ha raggiunto la fama mondiale quando ha recitato nella famosa serie televisiva Willy, il principe di Bel-Air, esattamente negli anni novanta. Ha preso parte anche a film di successo come in Bad Boys, Independence Day, e Men in Black nel 1997.

Oggi, non ha assolutamente bisogno di presentazioni, perchè Willl è famosissimo in tutto il mondo, grazie ai numerosi ruoli interpretati. Conosciamo tutto della sua carriera, ma di lui, cosa sappiamo? L’attore è padre di tre figli, il maggiore Trey, è nato dalla relazione con Sheree Zampino, mentre Jaden e Willow sono nati dal secondo matrimonio, con l’attrice Jada Koren Pinkett. Vi chiediamo: avete mai visto il figlio maggiore di Will Smith?

Avete mai visto il figlio maggiore di Will Smith? Vederlo vi spiazzerà

Will Smith è conosciuto in tutto il mondo, grazie ai tantissimi ruoli interpretati in importanti film. Il suo talento è esploso, tanto da riuscire a guadagnare due candidature all’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione del pugile Muhammad Ali in Alì, e in seguito, per il ruolo di Chris Gardner nel film, La ricerca della felicità, che l’ha visto protagonista insieme a suo figlio Jaden.

Della sua carriera conosciamo tutto, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Come anticipato, l’attore è padre di tre figli, il primo, avuto dal matrimonio con Sheree Zampino e gli altri due, Jaden e Willow, nati dal secondo matrimonio, con l’attrice Jada Koren Pinkett. In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo mostrato il secondogenito, Jaden, ma avete mai visto il primo figlio dell’attore? Il suo nome è Trey, ed è un bellissimo ragazzo. Classe 1992, era solo un bambino quando ha debuttato nel video della canzone di suo padre Just The Two of Us. Negli anni ha capito che la sua strada era la musica e ad oggi è un importante dj e produttore musicale.

Però, forse, non tutti sanno, che Trey non ha sempre avuto un bel rapporto con suo padre Will. Aveva solo tre anni quando i genitori si sono separati e il padre ha cominciato a frequentare Jada Pinkett. Ed è anche per via di questa presenza che tra padre e figlio le cose non sono sempre state rose e fiori: “Abbiamo lottato per anni-ha confessato l’attore– dopo il divorzio da sua madre. Si sentiva tradito e abbandonato”. Per fortuna, tra i due, col tempo è tornato il sereno.