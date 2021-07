La foto del passato con suo padre ha emozionato tutti: Filippo Bisciglia è molto legato alla sua famiglia, pioggia di like per lo scatto e per le parole commoventi.

Il celebre conduttore televisivo, Filippo Bisciglia, circa un mese fa ha fatto emozionare tutti. Il volto di Temptation Island ha pubblicato un messaggio sui social che ha destato preoccupazione tra i follower: si tratta di un post per suo padre. Filippo non si è mai esposto particolarmente riguardo le sue vicende private ma sappiamo che per lui la famiglia è un valore fondamentale. E lo dimostra lo scatto emozionante pubblicato a giugno: era bambino ed era tra le braccia dei suoi genitori!

Filippo Bisciglia, spunta la foto del passato con suo padre: “Ti amo”, il post ha commosso tutti

Filippo Bisciglia lo scorso 23 giugno ha pubblicato un post che ha fatto emozionare tutti.

“Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa … Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme … Papà ti amo… P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente” è la didascalia di una fotografia del passato. Filippo da bambino tra le braccia dei suoi genitori:

Il messaggio ha destato preoccupazione tra i fan: il conduttore però non è entrato nel merito della vicenda. La famiglia per Filippo è un valore fondamentale: dal post scopriamo che il conduttore è molto legato a papà Piero e mamma Elisabetta.

“Ci vogliamo tutti bene. Ora i miei genitori sono in pensione. Papà faceva il rappresentante di abbigliamento per uomo e ha avuto un negozio. Mamma era impiegata in una ditta. Mia sorella fa la ragioniera in uno studio di commercialisti” raccontò sulla sua famiglia Bisciglia, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.