Floriana e Federico stanno ancora insieme dopo Temptation Island? Spunta un clamoroso indizio sulla coppia del docu reality.

Un’edizione scoppiettante, quella di Temptation Island attualmente in onda. Un’edizione in cui sta accadendo davvero di tutto! Questa sera, lunedì 19 luglio 2021, andrà in onda una nuova puntata del docu reality di Canale 5, in cui assisteremo a tantissimi colpi di scena. Probabilmente, per un’altra coppia ci sarà un falò di confronto anticipato! Per scoprire la situazione attuale delle coppie, però, bisognerà attendere la fine del programma, anche se qualcosa trapela sul web…

LEGGI ANCHE —->Temptation Island, Floriana e Federico: cosa fanno nella vita? Non tutti lo sanno

Ad esempio, Floriana e Federico stanno ancora insieme dopo il programma? In tanti se lo chiedono e un indizio potrebbe rivelare la risposta…scopriamo di più!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Floriana e Federico stanno ancora insieme dopo Temptation Island? L’indizio social non è sfuggito

Tra le coppia più chiacchierate di Temptation Island 2021 c’è senza dubbio quella formata da Floriana Angelica e Federico Rasa. Il loro percorso nel docu reality di Canale 5 è piuttosto turbolente: in diverse occasioni Floriana non ha trattenuto le lacrime dopo aver visto dei video del suo fidanzato. Sia per alcune frasi pronunciate su di lei, sia per la sempre più preoccupante vicinanza con la single Vincenza. Cosa accadrà nelle prossime puntate?

Staremo a vedere! In attesa di scoprire come terminerà il loro falò di confronto, c’è già chi si chiede cosa è successo dopo il programma? I due sono ancora insieme o si sono lasciati? Ebbene, spulciando i loro canali ufficiali di Instagram, abbiamo notato un ‘dettaglio’ che non passa inosservato. Date un’occhiata alle foto che entrambi hanno nel loro profilo personale:

Esatto! Sia Floriana che Federico hanno una foto di coppia, che li ritrae insieme e vicini. Un segno che la loro storia continua anche dopo il programma? Potrebbe essere, ma non si esclude che i due abbiamo il profilo non attivo in attesa di riprenderlo in mano dopo il reality. Insomma, le ipotesi sono tante, non ci resta che seguire il gran finale dello show per scoprire tutti i dettagli! Noi non vediamo l’ora, e voi?