Gf Vip, la coppia racconta cosa succede sotto le lenzuola: “Sono pro a…”, racconto molto piccante, ecco i dettagli.

Si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello. E, da quel momento, non si sono separati più. Parliamo di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, due tra i protagonisti principali del GF Vip 5. Un inizio complicato, quello della loro storia: Rosalinda era ancora legata al suo ex quando ha conosciuto Andrea. Oggi, però, la coppia è più unita ed innamorata che mai. E, a quanto pare, la passione va a gonfie vele.

In un’intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, Andrea e Rosalinda si sono lasciati andare ad alcune confessioni ‘intime’. Un racconto davvero piccante…scopriamo cosa hanno dichiarato.

Gf Vip, la coppia racconta cosa succede sotto le lenzuola: le confessioni di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

Una passione ardente, quella tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Al settimanale Chi, la coppia nata al GF Vip 5 ha raccontato come va sotto le lenzuola. E, a quanto pare, va più che bene. “Rosy mi seduce con lo sguardo, potrebbe avere anche il pigiama della nonna che mi farebbe se**o lo stesso, anche se io la preferisco con la coulotte”, rivela il figlio di Walter Zenga, che non nasconde l’attrazione per l’attrice.

“I 35 mq di casa di Andrea li abbiamo sfruttati tutti, in ogni senso” aggiunge Rosalinda, che ammette di essere pro all’uso di sex toys: “Ma per ora ci bastiamo da soli, ci bastiamo e ci avanziamo.”

Insomma, una storia d’amore che procede a gonfissime vele, per la gioia dei tantissimi fan che li seguono e li sostengono. Proprio come procede alla grande anche la storia tra Pierpaolo Pretelli, sempre nella casa del GF Vip 5. Un’edizione super fortunata per le coppie! E voi, cosa ne pensate di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, vi piacciono insieme?