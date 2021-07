Ricordate il temutissimo Gordon Ramsay? Oggi è ormai lontano dalle telecamere, ma sapete com’è cambiata la sua vita? Difficilissimo momento.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui. Stiamo parlando proprio di Gordon Ramsay. Protagonista indiscusso di tantissimi programmi di cucina, lo chef ha riscosso un successo davvero spropositato sin dal primo momento. Impossibile, infatti, dimenticare ‘Hell’s Kitchen’ oppure ‘Masterchef’, ‘In cucina con Ramsey’ e tantissimi altri programmi seguitissimi. Da diversi anni a questa parte, ormai, il cuoco non figura più tra le presenze fisse del piccolo schermo. Ebbene. A questo punto ci chiediamo: com’è cambiata la sua vita oggi?

L’abbiamo conosciuto, amato ed apprezzato in tantissimi programmi di successo. Da diversi anni a questa parte, però, Gordon Ramsay non è più sul piccolo schermo. Ecco, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita lontano dalle telecamere? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, in una sua recentissima intervista, lo chef ha rivelato e raccontato il difficilissimo momento trascorso. Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Gordon Ramsay, com’è la sua vita oggi? Drammatica confessione: cos’è successo

Insieme al simpaticissimo ‘Boss delle Torte’, di cui vi abbiamo parlato in un nostro recentissimo articolo, c’era anche un altro volto del piccolo schermo che, in un vero e proprio batter baleno, ha riscosso un successo davvero impressionante. Stiamo parlando proprio di lui: Gordon Ramsay. Colonna portante di tantissimi programmi di successo, il simpaticissimo cuoco ancora adesso, nonostante non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, continua a decantare di un clamore davvero impressionante. Com’è cambiata, però, la sua vita oggi?

Stando a quanto si apprende dalle sue parole rilasciante in un’intervista al tabloid Sun, sembrerebbe che il buon Gordon Ramsay non abbia affatto vissuto un momento facilissimo. Anche lui, così come tantissimi altri ristoratori, è stato fortemente danneggiato la pandemia da Coronavirus. “Ora la situazione è davvero difficile. A dicembre i miei 35 ristoranti avevano ricevuto prenotazioni, cancellate dall’oggi al domani”, ha rivelato nel 2020. Ma non solo. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il cuoco abbia raccontato di aver usufruito dell’aiuto del Governo a tutela dei posti di lavoro.

Insomma, un vero e proprio momento difficilissimo, c’è poco da dire.