Isola dei Famosi, dolorosissimo addio: l’ex concorrente ha subito un grave lutto

Isola dei Famosi, dolorosissimo addio: l’ex concorrente del reality show ha subito un grave lutto.

“Mi hai spezzato il cuore… proteggici da lassù.” Un annuncio straziante, quello apparso sui social dell’ex concorrente de L’Isola dei Famosi. Un lutto dolorosissimo, che ha devastato la cantante.

LEGGI ANCHE —->Doloroso lutto per Loredana Bertè: “Ho un bellissimo ricordo di noi”, annuncio struggente

Attraverso il suo profilo Instagram, l’ex naufraga ha comunicato la triste notizie ai suoi followers: “Ieri sera mi hai detto ti aspetto domani. Stamattina il tuo cuore ha ceduto ed io sono qui a tenerti la mano”. In seguito, il post condiviso sui social.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Isola dei Famosi, dolorosissimo addio: grave lutto per Nancy Coppola

Grave lutto per la cantante napoletana Nancy Coppola: qualche giorno fa è venuta a mancare la sua amata nonna. Ad annunciare la notizia è stata proprio la cantante, con un commovente messaggio apparso sul suo canale di Instagram: “Ieri cantavo in Calabria quando mi arrivo’ quella telefonata “ Corri che nonna non sta bene “. 5 ore di distanza e 5 minuti quasi per cantare … mi chiesi come faccio? E ora dove trovo la forza per cantare ? E se nonna se ne va e non riesco a salutarla in tempo?”

In seguito, il post condiviso da Nancy Coppola sui social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nancy Coppola (@nancycoppola86)

Allegato al messaggio, Nancy ha condiviso un video che ritrae gli ultimi momenti vissuti con la sua amata nonna: parole dolci e baci tra nonna e nipote, immagini dolcissime. In poco tempo, il post è stato invaso dai messaggi di fan e colleghi, che hanno espresso il loro cordoglio e vicinanza alla cantante per questa dolorosa perdita. Da Lisa Fusco ad Andrea Sannino, da Gianluca Capozzi a Eva Grimaldi: una valanga di messaggi di affetto per l’ex concorrente de L’Isola dei famosi. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare un forte abbraccio a Nancy Coppola.