Lady Immobile ed Insigne lanciano la moda dell’estate: il loro look è da urlo

Le mogli di Immobile e Insigne lanciano la moda dell’estate, il loro look è da urlo: l’avete visto? Piace a uomini e donne

Dopo la vittoria agli Europei, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne si stanno godendo le meritate vacanze. Pochi giorni di relax, prima di tornare in ritiro, ma stavolta con i loro club. Immobile è atteso da Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio, mentre Insigne è atteso da Spalletti ma soprattutto da De Laurentiis, con il quale dovrà discutere il rinnovo contrattuale. Nel frattempo, però, i due attaccanti della nazionale italiana si godono il mare ed il sole di Ibiza. Con loro ovviamente ci sono le loro mogli, Jessica Melena e Jenny Darone.

LEGGI ANCHE: Lorenzo Insigne, avete mai visto la sua casa? Il “dettaglio” è pazzesco: resterete di stucco

Lady Insigne e Immobile lanciano la moda dell’estate

I due attaccanti della nazionale hanno raggiunto le mogli in vacanza. Ciro e Lorenzo, dopo il ritiro con la nazionale, stanno trascorrendo insieme anche le vacanze. I due calciatori hanno scelto Ibiza come meta estiva. Le vacanze, però, dureranno poco: tra qualche giorno, infatti, i due calciatori dovranno tornare ad allenarsi con i propri club.

Nel frattempo, occhi puntanti, oltre che sui due calciatori, anche sulle loro mogli. Jessica e Jenny sono due delle wags più apprezzate dagli italiani. La loro bellezza è irresistibile e spesso diventano anche modelle da imitare per moltissime ragazze. Quest’anno, ad esempio, sembrano aver lanciato la ‘moda dell’estate’.

Le due donne ieri hanno trascorso la serata in un noto locale dell’isola ed erano vestite quasi uguali. Jenny e Jessica, infatti, indossavano un top (la moglie di Insigne ha aggiunto le maniche) e una minigonna. Se Jenny per il top ha optato per il colore nero, Jessica invece ha scelto il bianco con richiami floreali. Per quanto riguarda la minigonna, invece, quella di Jenny era dorata, mentre la moglie di Immobile ha optato per l’azzurro. Il loro look era veramente da urlo.