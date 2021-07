La ricordate? E’ stata Luna in Harry Potter: oggi l’attrice appare così, stenterete a crederci!

In questi anni, abbiamo seguito la bellissima e appassionante saga di Harry Potter, una serie di romanzi fantasy scritta da Rowling. Al centro dell’attenzione il giovane mago Harry Potter, affiancato in questo viaggio nel mondo della magia, da Ron Weasley e da Hermione Granger.

Harry, protagonista della saga, si ritrova a dover affrontare Voldemort, un potente mago, che vuole ucciderlo. Ricorderemo, il giovane Potter ha rischiato di morire quando era piccolo proprio a causa dell’Oscuro signore, che ha provocato la morte dei suoi genitori. Questi, sono riusciti a salvarlo, ma sono morti. Nella saga sono stati davvero tantissimi i personaggi, tutti hanno lasciato il segno: ricordate Luna, la giovane appartenente alla casa di Corvonero? Prima era così, adesso stenterete a crederci!

Era Luna nella saga Harry Potter: l’attrice dopo 14 anni appare così, stenterete a crederci

Harry Potter è sicuramente una saga che resterà eterna. Sono passati circa 10 anni, dall’uscita dell’ultimo capitolo, Harry Potter e i Doni della morte, ma continua a riscuotere un grande successo, e ad essere visto con grande amore dai milioni di fan.

Il giovane mago affronta qui Il Signore Oscuro, Voldemort. Ma ad accompagnarlo in questa avvincente avventura nel mondo della magia, tantissimi altri personaggi. Nella foto che vi abbiamo mostrato è presente la bellissima Luna Lovegood, la ricordate? Questo particolare personaggio è entrato a far parte del cast a partire dal capitolo Harry Potter e L’Ordine della fenice. L’attrice che l’ha interpretata è Evanna Lynch. Come sarà cambiata? Ecco come appare oggi:

Avete visto lo scatto? E’ bellissima! Evanna appare raggiante, ed è impossibile non ammirane la bellezza! Oggi, l’attrice ha 29 anni, e quando è entrata nel cast aveva appena 15 anni.