Maneskin, la notizia che lascia tutti di stucco: è incredibile, ma vero, cosa è successo.

Al Festival di Sanremo 2021 hanno trionfato con il brano Zitti e buoni. Arrivati sul palco dell’Ariston, la loro grinta ed energia ha travolto tutti. I Maneskin, gruppo musicale composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, ed Ethan Torchio, ha conquistato il podio, ma non solo, ha letteralmente scalato le classifiche musicali, ed anche all’estero, il successo sembra non arrestarsi.

Dopo aver vinto al Festival della Canzone italiana, sono arrivati all’Eurovision Song Contest, e qui, hanno letteralmente scavalcato la concorrenza, portando a casa quel meritato primo posto. Questi sono solo alcuni dei riconoscimenti ottenuti. Adesso, vi stiamo per dare un a notizia che vi lascerà di stucco, tutto è accaduto proprio nelle ultime ore: ma di cosa si tratta? Tenetevi pronti, resterete spiazzati.

Maneskin, la notizia lascia tutti di stucco: incredibile quello che è accaduto

Li abbiamo conosciuti esattamente nel talent show X-Factor, dove, qui, guidati da Manuel Agnelli, si sono classificati secondi. In questi anni hanno continuato ad accumulare la fama e il successo. Quest’anno, sono arrivati al Festival di Sanremo, e hanno trionfato con il brano Zitti e buoni.

Ma questo è solo l’inizio, perchè, poco dopo, all’Eurovision Song Contest, il gruppo musicale rock italiano ha nuovamente trionfato. Un successo meritatissimo. Adesso, però, nelle ultime ore, una notizia ha catturato l’attenzione di tutti.

A quanto pare, da pochissimo, il nuovo video del singolo I Wanna Be Your Slave, in poco più di 24 ore, ha totalizzato un record, superando i 7 milioni di visualizzazioni. E adesso, a distanza di tre giorni, il videoclip è arrivato a toccare i 12 milioni di visualizzazioni: che trionfo! I Maneskin sembrano non arrestarsi e stanno continuando a raccogliere successi.