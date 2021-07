Sapere quanto guadagna il marito di Elettra Lamborghini ti lascerà senza parole

Sapete quanto guadagna il marito di Elettra Lamborghini, Afrojack? La cifra vi lascerà senza parole, rientra nella Top 15 dei dj più pagati al mondo!

Elettra Lamborghini è uno dei personaggi più chiacchierati d’Italia. La ‘twerking queen’ del nostro paese oltre a regalare hit estive che fanno ballare tutti, è un noto personaggio televisivo. Regala sorrisi ai suoi fan con la sua simpatia ma non solo: i suoi post su Instagram mandano sempre in tilt i suoi fan! Il suo cuore appartiene al celebre dj Afrojack: l’olandese e la cantante si sono fidanzati nel 2019 e poco dopo sono convolati a nozze. L’amore che li lega è davvero incredibile: ma sapete quanto guadagna Nick van de Wall, meglio noto come Afrojack? Resterete senza parole.

Afrojack, il famosissimo disc jockey olandese e marito di Elettra Lamborghini, è uno dei più famosi nel suo mondo. E’ considerato uno dei dieci migliori artisti dei 100 migliori DJ: il noto portale Forbes ha reso noti i guadagni dei 15 più pagati dell’anno, le cifre fanno girare la testa a tutti! Nella Top 15 c’è anche Nick!

Il nome in prima posizione, secondo Forbes, non sorprende nessuno: Calvin Harris tra set e concerti ha avuto ricavi pari a 48 milioni di dollari! Al secondo posto i Chainsmokers, il duo di ‘Closer’ e ‘Something just like this’, con 45,5 milioni; in testa posizione invece Tiesto, i cui ricavi sono pari a 33 milioni!

Ma in che posizione si classifica Afrojack? Leggiamo nel portale alla quindicesima, ovvero l’ultima. Il ricavo di Nick, il marito di Elettra Lamborghini, è di 10 milioni di dollari! La guest DJ all’evento musicale Tomorrowland, nel 2013 entrò nella storia come unico Dj al mondo ad aver suonato la campana di chiusura della NASDAQ a New York!

Una coppia incredibile Nick ed Elettra: la loro carriera e la loro vita sentimentale va sempre più a gonfie vele!