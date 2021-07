Qui era una bambina: adesso è una delle donne più belle e talentuose d’Italia, la riconoscete?

In questo tenerissimo scatto era una bambina paffuta e molto dolce: quella che vedete qui oggi è una vera star, riuscite a indovinare chi è?

Avete visto che bella questa bambina in foto? Bene, guardatela attentamente e cercate di scoprire di chi parliamo: si tratta di una grandissima artista che da poco ha festeggiato i suoi primi dieci anni di carriera!

Leggi anche——->>>Capelli corti e sguardo birbantello: è proprio la bellissima conduttrice, capito di chi si tratta?

Una carriera nata in tv, su Canale 5, grazie alla partecipazione al talent show per eccellenza: l’abbiamo conosciuta infatti durante la nona edizione di Amici di Maria De Filippi e il suo talento ci ha conquistato da subito.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Qui era una dolcissima bambina, ora è tra le star italiane più seguite e ammirate: capito di chi si tratta?

Molti avranno certamente capito che parliamo dell’amatissima Emma Marrone, vincitrice di quell’edizione del talent: dopo quel trionfo, la sua carriera nella musica ha spiccato il volo e da allora è stata inarrestabile.

Leggi anche——>>>>È un’attrice famosissima, la riconoscete in questo scatto da bambina?4

Molto attiva sui social, Emma ha un rapporto davvero speciale con i suoi fan a cui tempo fa ha mostrato questa bellissima foto in cui la si vede da piccolissima: era stupenda, vero? Sembra incredibile che quella tenera bambina sia proprio lei, la grande artista che conosciamo oggi!

La bella e brava 37enne pugliese si è decisamente conquistata un posto nell’Olimpo della musica italiana: tantissimi i suoi brani di successo e i dischi venduti che le hanno permesso di vincere anche il premio come miglior voce femminile dei Venice Music Awards.

Emma è tornata ad Amici nel 2013 come direttore artistico, ricordate? Non solo, nel 2020 ha era anche nella giuria di X Factor con Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton. Tour, concerti, partecipazioni e ospitate al Festival di Sanremo: insomma, questi primi 10 anni di carriera per Emma Marrone sono stati davvero intensi e i requisiti perché i prossimi dieci lo siano ancora di più ci sono tutti, siete d’accordo?