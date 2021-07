Spunta la foto del passato di Stefania Orlando: sono passati 18 anni da allora, l’ex gieffina era bella ieri come oggi! Il post ha commosso tutti!

Stefania Orlando è stata la protagonista indiscussa del Grande Fratello VIP 5: la conduttrice e showgirl si è fatta conoscere a fondo ed ha conquistato tutti gli italiani amanti del reality! Stefania ha debuttato in tv negli anni ’90 come valletta e poi ha esordito in Rai, riscuotendo un successo enorme! Ha condotto programmi famosissimi come Il lotto alle otto, Unomattina in famiglia e I fatti vostri. In quest’ultimo programma citato abbiamo visto al fianco di Stefania, nella stagione 2002-2003, Gigi Sabani e Paola Saluzzi. L’ex gieffina diverso tempo fa sui social ha voluto ricordare quei momenti: uno scatto con Gigi Sabani ha commosso tutti!

Stefania Orlando, spunta la foto del passato: sono passati 18 anni da allora, fan incantati

Stefania Orlando diversi mesi fa attraverso il suo profilo Instagram ha voluto ricordare un momento incantevole della sua vita. Era il 2003 e conduceva allora, con Gigi Sabani e Paola Saluzzi, ‘I fatti vostri’. Volete vedere la bellissima ex gieffina 18 anni fa?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

La showgirl con il post ha voluto ricordare il conduttore, Gigi Sabani, passato a miglior vita nel 2007. “Gigi era un uomo generoso, divideva con me anche gli spazi assegnati solo a lui, mi ha insegnato tanto e porto sempre con me il suo dolce sorriso…e quel velo di malinconia che non lo lasciava mai. Abbiamo passato 9 mesi insieme, dal lunedì al venerdì, due ore in diretta e poi via ancora insieme a mangiare. Quante risate con lui, quanti ricordi! Io Gigi non lo dimenticherò mai perché è stato uno dei pochi che mi ha arricchito umanamente in un ambiente solitamente arido di sentimenti” sono le parole di Stefania Orlando, che hanno commosso tutti.